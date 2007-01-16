Лучший симулятор вождения, которому доверяют миллионы людей по всему миру. Многие считают Симулятор Автомобиля 2 одним из лучших симуляторов вождения для Android, с большим количеством автомобилей и невероятно реалистичным открытым миром.
Попробуйте Скачать Car Simulator 2 прямо сейчас и наслаждайтесь многопользовательскими гонками с игроками со всего мира. Вы также можете почувствовать, что вы действительно находитесь на гоночной трассе, чтобы соревноваться с другими гонщиками и зарабатывать деньги, чтобы купить автомобиль своей мечты.
Управляйте автомобилями реальных компаний, проверяйте свои навыки в реалистичной среде, участвуйте в гонках с игроками со всего мира. Это, наверное, самый реалистичный симулятор вождения, который вы когда-либо встречали. Соревнуйтесь с лучшими гонщиками онлайн в гонках и зарабатывайте деньги, чтобы покупать новые машины и новые детали для своей машины. Игра всегда новая и захватывающая с огромным открытым миром и множеством автомобилей, ожидающих вас.
- НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕРТЕЖЕЙ
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ ТОПЛИВО (топливо не уменьшается.)
- ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ МИССИИ (вы выполните все необходимые миссии, чтобы купить автомобили и улучшения.)
- НЕОГРАНИЧЕННАЯ КРИПТО
- УСКОРЕНИЕ - МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (При активации скорость и ускорение значительно увеличиваются, активируйте только на прямых участках, так как из-за большой скорости становится трудноуправляемым) (В НЕКОТОРЫХ АВТОМОБИЛЯХ ОНА БЫСТРО ДОСТИГАЕТ СВОЕГО ПРЕДЕЛА)
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ МАШИНЫ (экспериментальный метод, все машины, найденные в игре, разблокируются, но они временные, пока опция не будет деактивирована)
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ГАРАЖИ (АКТИВИРОВАТЬ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ) (разблокирует все гаражи на карте, включая премиум-дома, — не отключайте эту опцию)
- ДЕАКТИВИРОВАТЬ WASTED BY WATER (НОВАЯ ОПЦИЯ) (позволяет бегать по воде, не умирая)
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
MOD V2
- Много денег
Скачать Симулятор Автомобиля 2 (Мод, Много денег/бесплатные покупки) v1.55.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer