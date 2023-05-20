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Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked)

Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked) 8.1.7

Выбирайте реактивные самолеты и повышайте свою боеспособность
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Версия:
8.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Third Wire Productions
Категория:
Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 660 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 159
Скриншоты
Описание

Strike Fighters - это захватывающая игра, которая позволяет игрокам соревноваться в массовых воздушных боях. Вам предстоит принять участие в эпических дуэлях в небесах, где вашей целью будет уничтожение противников и доминирование в воздушном пространстве.


В игре вы сможете выбирать различные типы реактивных самолетов, которые позволят вам повысить свою боеспособность. Каждый самолет будет обладать уникальными характеристиками и возможностями, поэтому вам предстоит выбирать стратегию, которая наилучшим образом подходит к вашему стилю игры. Чтобы победить в боях, вам необходимо точно определять свои цели и умело использовать тактику. Будьте готовы к быстрым реакциям, маневрам и умению уклоняться от вражеского огня. Ваша мастерство и опыт будут определять исход каждого боя.


Игра также предлагает ежедневные задания, которые помогут вам разнообразить игровой процесс и получить дополнительные вознаграждения. Централизованный список заданий обеспечит вам доступ к новым вызовам каждый день, чтобы вы не пропустили ни одного из них. Погрузитесь в захватывающие воздушные бои, ощутите адреналин и станьте лучшим пилотом в Strike Fighters. Покажите свое мастерство, докажите свою превосходство в небесах и станьте непобедимым в воздушных сражениях.


Информация о модах
  • Приобретено большинство платных наборы в магазине, игровые возможности и отключение рекламы;
  • Вы можете бесплатно покупать платные наборы.
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 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked, Военные, Стрелялки

Скачать Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked) v8.1.7 MOD APK

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Скачать Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked) 660 Мб Ссылка 2 660 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Strike Fighters Modern Combat (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Гость Андрей
Гость Андрей 7 августа 2023 20:41
Мод работает . Игра тоже . Авторы молодцы
+1
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Саня
Саня 20 мая 2023 10:57
Дерьмо-даже и не установилась
+2
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