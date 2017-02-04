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Magnum 3.0 Gun Custom Simulator (Мод, Много денег)

Magnum 3.0 Gun Custom Simulator (Мод, Много денег) 1.0615

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Версия:
1.0615
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sublogic
Категория:
Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 977
Скриншоты
Описание

Magnum3.0 - это игра, которая погрузит вас в невероятно реалистический мир разнообразного оружия со всего мира. Если вы увлекаетесь изучением различных видов оружия, особенно пистолетов, то эта игра просто необходима в вашем списке игр. В Magnum3.0 вы окунетесь в огромный мир, наполненный множеством различных огнестрельных орудий, каждое из которых моделировано с идеальной точностью.


Для новичков в игре не стоит беспокоиться, так как система игрового опыта разработана очень просто и легко осваивается. При первом входе в игру вас ждет обучающая система, которая познакомит вас с игрой и научит использовать все ее функции.


Ощутите настоящую мощь огнестрельного оружия, испытайте его в различных условиях и настроениях. Magnum3.0 предлагает вам уникальную возможность не только попробовать различные модели оружия, но и улучшить свои навыки владения ими. Подготовьтесь к захватывающим испытаниям, стратегическим сражениям и невероятно реалистичным впечатлениям от игры. Не упустите шанс стать настоящим специалистом в области оружия и покорить этот захватывающий мир Magnum3.0.


Информация о модах
  • Много денег
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 Теги темы: Много денег

Скачать Magnum 3.0 Gun Custom Simulator (Мод, Много денег) v1.0615 MOD APK

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Скачать Magnum 3.0 Gun Custom Simulator (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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