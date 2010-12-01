Версия:
3.17.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Candywriter, LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 063
Описание
BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) - Создавай своего уникального героя, наблюдай за его поэтапным развитием, выступай в качестве хорошего наставника, помогай принимать сложные решения, которые смогут навсегда изменить его жизнь. Конкретно ваше участие в принятии таких решений отразится на его дальнейшей жизни. Живите как обычный человек, родитесь, детский садик, школа, техникум или колледж, устройтесь на работу и получайте зарплату. Создавайте семью, вы сможете это сделать когда пожелаете.
Узнавайте шаг за шагом новые жизненные обстаятельства.
Информация о модах
[МОД 1]
- Мод Меню
- Разблокировка Bitizenship (разблокированы не все, только некоторые функции, такие как темный режим, отсутствие рекламы…)
- режим бога
- Объявления удалены
MOD V2
- BitizenShip будет куплен
- Режим бога
- Неограниченные деньги (путешествуйте в отпуске первого класса, чтобы получить неограниченные деньги)
MOD V3
- Отключена проверка лицензии
- Бесплатные покупки за реальные деньги
Показать полностью
Скачать BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) v3.17.6 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer