Описание

BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) - Создавай своего уникального героя, наблюдай за его поэтапным развитием, выступай в качестве хорошего наставника, помогай принимать сложные решения, которые смогут навсегда изменить его жизнь. Конкретно ваше участие в принятии таких решений отразится на его дальнейшей жизни. Живите как обычный человек, родитесь, детский садик, школа, техникум или колледж, устройтесь на работу и получайте зарплату. Создавайте семью, вы сможете это сделать когда пожелаете.

Узнавайте шаг за шагом новые жизненные обстаятельства.