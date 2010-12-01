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BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked)

BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) 3.17.6

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Версия:
3.17.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Candywriter, LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 063
Скриншоты
Описание

BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) - Создавай своего уникального героя, наблюдай за его поэтапным развитием, выступай в качестве хорошего наставника, помогай принимать сложные решения, которые смогут навсегда изменить его жизнь. Конкретно ваше участие в принятии таких решений отразится на его дальнейшей жизни. Живите как обычный человек, родитесь, детский садик, школа, техникум или колледж, устройтесь на работу и получайте зарплату. Создавайте семью, вы сможете это сделать когда пожелаете.

Узнавайте шаг за шагом новые жизненные обстаятельства.


Информация о модах

[МОД 1]

  • Мод Меню
  • Разблокировка Bitizenship (разблокированы не все, только некоторые функции, такие как темный режим, отсутствие рекламы…)
  • режим бога
  • Объявления удалены

MOD V2

  • BitizenShip будет куплен
  • Режим бога
  • Неограниченные деньги (путешествуйте в отпуске первого класса, чтобы получить неограниченные деньги)

MOD V3

  • Отключена проверка лицензии 
  • Бесплатные покупки за реальные деньги


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 Теги темы: Unlocked

Скачать BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) v3.17.6 MOD APK

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Скачать BitLife - Life Simulator (Мод, Unlocked) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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