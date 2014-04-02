Описание

Idle Human - игра-симулятор, созданная и выпущенная производителем Green Panda Games. Они являются производителем бездействующих игр, чрезвычайно популярных у большинства игроков. Игра от производителя имитирует структуру человеческого тела от костей, органов до мышц и кожи. Более того, мы можем наблюдать, как все эти вещи формируются и как они работают. Во время игры игроки могут многое узнать благодаря интересным фактам, которые вставил производитель.





Игра получила более 1 000 000 загрузок в Google Play и около 6 000 отзывов и комментариев от игроков, включая множество положительных комплиментов игровой команде для удовольствия от игры. Имея всего 111 МБ встроенной памяти, вы можете сразу скачать эту игру. Итак, вы хотите узнать о наших телах? Если вы хотите, почему бы не загрузить мгновенно Человека, чтобы иметь еще больше интересных вещей о наших телах.



