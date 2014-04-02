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Idle Human (Мод, Много кристаллов)

Idle Human (Мод, Много кристаллов) 1.22

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Версия:
1.22
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 347
Скриншоты
Описание

Idle Human - игра-симулятор, созданная и выпущенная производителем Green Panda Games. Они являются производителем бездействующих игр, чрезвычайно популярных у большинства игроков. Игра от производителя имитирует структуру человеческого тела от костей, органов до мышц и кожи. Более того, мы можем наблюдать, как все эти вещи формируются и как они работают. Во время игры игроки могут многое узнать благодаря интересным фактам, которые вставил производитель. 


Игра получила более 1 000 000 загрузок в Google Play и около 6 000 отзывов и комментариев от игроков, включая множество положительных комплиментов игровой команде для удовольствия от игры. Имея всего 111 МБ встроенной памяти, вы можете сразу скачать эту игру. Итак, вы хотите узнать о наших телах? Если вы хотите, почему бы не загрузить мгновенно Человека, чтобы иметь еще больше интересных вещей о наших телах.



Информация о модах
  • Бесконечные кристаллы.
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 Теги темы: Много кристаллов

Скачать Idle Human (Мод, Много кристаллов) v1.22 MOD APK

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Скачать Idle Human (Мод, Много кристаллов) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Отзывы о Idle Human (Мод, Много кристаллов)


Комментарии (1)
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Макар
Макар 2 мая 2020 22:06
Сделаете мод на безплатные покупки как в idle evolution
пожалуйста
+2
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