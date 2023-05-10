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True Skate (Бесплатные покупки/мод меню)

True Skate (Бесплатные покупки/мод меню) 1.5.90

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Версия:
1.5.90
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
True Axis
Категория:
Аркады / Симуляторы / Спортивные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 597
Скриншоты
Описание

True Skate – это захватывающая игра, которая предлагает виртуальный опыт скейтбординга для игроков всех возрастов. Она позволяет вам окунуться в мир скейтбординга и испытать уникальное чувство свободы и адреналина. В True Skate вы начнете с базовых навыков и постепенно продвинетесь к более сложным трюкам и комбинациям. Вы сможете тренироваться на различных площадках, включая реалистичные парки и уличные места, чтобы стать настоящим профессионалом скейтбординга.


Одна из главных особенностей True Skate – это реалистичная физика скейтбординга. Вы сможете контролировать свой скейтборд, используя пальцы на экране устройства, чтобы выполнить различные трюки и улучшить свои навыки. Будьте готовы к вызовам, таким как преодоление препятствий, выполнение сложных трюков и соревнования с другими игроками.


Игра также предлагает широкий выбор скейтбордов с уникальными характеристиками и дизайном. Вы сможете выбирать из разных моделей и настраивать свой скейтборд, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. Она также поддерживает онлайн-соревнования и таблицы лидеров, где вы сможете соревноваться с игроками со всего мира и показать свои навыки скейтбординга. Вы сможете стать королем горок, покорить лучшие результаты и стать частью активного сообщества скейтбордистов.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Мод меню

Скачать True Skate (Бесплатные покупки/мод меню) v1.5.90 MOD APK

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Скачать True Skate (Бесплатные покупки/мод меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб
Старые версии True Skate
Version 1.5.84 Version 1.5.85


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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