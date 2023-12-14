Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню) 3.23.0
Захватывайтесь в эпические приключения вместе с Angry Birds 2 и отправляйтесь в новые захватывающие приключения вместе с вашими пернатыми друзьями. В этой игре вам предстоит сразиться с непослушными поросятами, которые, как обычно, стремятся украсть ваши драгоценные яйца.
Angry Birds 2 предлагает вам насладиться множеством новых и захватывающих уровней головоломки, где вы сможете продемонстрировать свои ловкие стрелковые навыки и блестящие тактические удары, чтобы одержать победу над своими пернатыми противниками. Вас ждет множество разнообразных заданий и вызовов, что делает игровой процесс еще более увлекательным. Помимо захватывающих уровней, вас также ждут разные веселые моменты и приятные впечатления. Графика и анимации в игре созданы с большой тщательностью, что делает Angry Birds 2 яркой и привлекательной игрой.
Присоединитесь к милым пернатым героям и отправьтесь в увлекательное путешествие, где вы сможете прокачать свои навыки, собирать бонусы и бороться за сохранность ваших яиц. Angry Birds 2 - отличное развлечение для тех, кто ищет веселую и захватывающую игру на своем мобильном устройстве.
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченная жизнь
- Множитель очков
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Неустойчивые башни
- Нестабильные поросята
- Неограниченное бесплатное пополнение карты
- Вход свободный
МОД 3
- МОД МЕНЮ
- Бесконечная энергия (не расходуемая на использование);
- Неограниченное количество драгоценных камней и жемчуга
Скачать Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню) 3.23.0 взлом
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