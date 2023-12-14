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Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню)

Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню) 3.23.0

66
10
Скачать (253 Мб)
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Версия:
3.23.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 442

Захватывайтесь в эпические приключения вместе с Angry Birds 2 и отправляйтесь в новые захватывающие приключения вместе с вашими пернатыми друзьями. В этой игре вам предстоит сразиться с непослушными поросятами, которые, как обычно, стремятся украсть ваши драгоценные яйца.


Angry Birds 2 предлагает вам насладиться множеством новых и захватывающих уровней головоломки, где вы сможете продемонстрировать свои ловкие стрелковые навыки и блестящие тактические удары, чтобы одержать победу над своими пернатыми противниками. Вас ждет множество разнообразных заданий и вызовов, что делает игровой процесс еще более увлекательным. Помимо захватывающих уровней, вас также ждут разные веселые моменты и приятные впечатления. Графика и анимации в игре созданы с большой тщательностью, что делает Angry Birds 2 яркой и привлекательной игрой.


Присоединитесь к милым пернатым героям и отправьтесь в увлекательное путешествие, где вы сможете прокачать свои навыки, собирать бонусы и бороться за сохранность ваших яиц. Angry Birds 2 - отличное развлечение для тех, кто ищет веселую и захватывающую игру на своем мобильном устройстве.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченная жизнь
  • Множитель очков


МОД 2


  • МОД МЕНЮ
  • Неустойчивые башни
  • Нестабильные поросята
  • Неограниченное бесплатное пополнение карты
  • Вход свободный


МОД 3


  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечная энергия (не расходуемая на использование);
  • Неограниченное количество драгоценных камней и жемчуга


 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню) 3.23.0 взлом

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MOD V1 253 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 253 Мб

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Отзывы о Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню)


Комментарии (5)
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Гость Влад
Гость Влад 27 декабря 2022 11:11
Я честно незнаю рабочий мод или нет но у меня уже пол эры игра грузит и никак не хочешь загрузить заставу показывает ,загрузку и все.☹︎(ᗒᗣᗕ)՞
-4
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Вячеслав
Вячеслав 5 декабря 2022 04:34
Сразу заблокировали, как авторизовался, горите в аду, обоссатки!
-2
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Гость Данил
Гость Данил 29 мая 2022 07:59
Ну мод на меню крутой я скачал мод и сыграл         адин день и на следующий день меня заблокировали разработчики этой мода вы меня заблокировали то разблокируйте Ито нечестоно кто-то может донатить в
 игру а кто-то не может. 😡😡😡👎👎👎



Юра,
Юра у тебя не планшет старый аты уровни при энтэрнэте проходил у меня такое было но потом игра отвечала а при арене или в клане не зависает может быть немножко завицае но эта не проблем и не закачивай популярные игры с читами или взломками тебя и других игроков просто могут заблокировать из жуличества вот меня уже заблокировали меня зовут данил
+1
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Джанлиллан
Джанлиллан 23 мая 2021 20:56
Юра,
У вас просто руки не оттуда растут. У меня всё работает, лично проверял антивирусом, вируса никакого нет. Ничего не зависает. У вас просто планшет старый. 
+8
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Юра
Юра 23 мая 2021 16:37
Не кочайте эту игру в нем троян. Вирус. У меня планшет завис. 
-7
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