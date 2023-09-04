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Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии)

Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии) 0.386

Исследуйте и раскрашивайте в интерактивной игре Gallery
17
1
Скачать (172 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Beresnev Games
Версия:
0.386
Категория:
Без интернета / На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
id приложения:
com.beresnevgames.gallerycoloringbook
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
1
Просмотров:
14 706

Gallery: раскраски и декор - Красочные диалоги персонажей! Галерея — это беззаботная интерактивная игра на подбор цветов, которая побуждает игроков рисковать своими отношениями и исследовать. Это отличный способ для пар провести время вместе, а для детей — испытать приключения в новом мире.


Он также представляет идею для украшения вашего дома с различными функциями. Эта уникальная игра доступна в App Store и Google Play Store, так что вы можете сразу начать свое путешествие. Он идеально подходит для семейных прогулок или романтических выходных. Чтобы сделать его еще лучше, в приложении нет покупок или рекламы, потому что это совершенно бесплатно!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные бустеры

ПРИМЕЧАНИЕ :

  1. Пропустить обучение перед использованием мода
  2. По окончании розыгрыша игра автоматически завершится. Просто заново откройте игру



 Теги темы: Логические, Раскраски по номерам

Скачать Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии) 0.386 взлом

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Скачать Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии)


Комментарии (1)
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Гость Анна
Гость Анна 4 сентября 2023 18:08
Версия 0.357. Не работает. После установки пишет "ошибка приложения", вылетает и не даёт его запустить.
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