Gallery: раскраски и декор (Мод, Много бустеров/энергии) 0.386
Исследуйте и раскрашивайте в интерактивной игре Gallery
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Beresnev Games
Версия:
0.386
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
1
Просмотров:
14 706
Gallery: раскраски и декор - Красочные диалоги персонажей! Галерея — это беззаботная интерактивная игра на подбор цветов, которая побуждает игроков рисковать своими отношениями и исследовать. Это отличный способ для пар провести время вместе, а для детей — испытать приключения в новом мире.
Он также представляет идею для украшения вашего дома с различными функциями. Эта уникальная игра доступна в App Store и Google Play Store, так что вы можете сразу начать свое путешествие. Он идеально подходит для семейных прогулок или романтических выходных. Чтобы сделать его еще лучше, в приложении нет покупок или рекламы, потому что это совершенно бесплатно!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество звезд
- Неограниченное количество монет
- Неограниченная энергия
- Неограниченные бустеры
ПРИМЕЧАНИЕ :
- Пропустить обучение перед использованием мода
- По окончании розыгрыша игра автоматически завершится. Просто заново откройте игру
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