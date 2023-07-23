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Clash Royale (Мод, Много денег/приватный сервер)

Clash Royale (Мод, Много денег/приватный сервер) 60256021

Захватывающая многопользовательская боевая игра в реальном времени
87
23
Скачать (305 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Supercell
Версия:
60256021
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 305 Мб
id приложения:
com.supercell.clashroyale
Русский язык:
Есть
Лайков:
87
Комментарии:
0
Просмотров:
37 429

Clash Royale - это захватывающая многопользовательская боевая игра в реальном времени от создателей знаменитой игры Clash of Clans. В Clash Royale игроки могут составить свою собственную боевую колоду, используя различных персонажей и карты, и сражаться с другими игроками со всего мира.


Основной целью игры является разрушение башен противника и защита своих собственных. Игра проходит на арене, где два игрока соревнуются друг с другом. Каждый игрок имеет свою боевую колоду, состоящую из различных карт с персонажами и заклинаниями. Игроки могут размещать карты на поле боя, чтобы атаковать башни противника или защищать свои.


Clash Royale предлагает разнообразные персонажи с уникальными способностями, что позволяет игрокам разрабатывать различные стратегии и тактики для победы. Помимо этого, игра также предлагает возможность присоединиться к кланам и сражаться в клановых войнах, что добавляет социальный аспект к игре.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Приватный сервер, Много денег

Скачать Clash Royale (Мод, Много денег/приватный сервер) 60256021 взлом

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Сервер 1
305 Мб
Сервер 2
305 Мб
Сервер 1 (Ссылка 2)
305 Мб
Сервер 2 (Ссылка 2)
305 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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