В детстве есть ли радость больше, чем веселиться с множеством игрушек? А армейские игрушки, в том числе солдаты, и танки из зеленого пластика кажутся слишком знакомыми нашему детству. Сегодня мы отправимся в это детство и снова встретимся с зелеными солдатами в игре Army Men Strike. Краткое введение, Army Men Strike - стратегическая игра, разработанная компанией FightClub. Какой опыт принесет нам FightClub, вдохновленный детскими игрушками для детей?





Присоединяйтесь к забастовке армии мужчин; игрок станет генералом, которому поручено построить свою армию и сражаться с другими врагами. В начале вам предоставляется территория для базы, а также некоторые активы и материалы для разработки. Постройте первые казармы, чтобы призвать больше солдат и выполнить первые боевые задания. Вокруг вашей базы есть другие базы противника, которые всегда доступны для атаки. Когда у вас есть более сильная сила, вы должны выбрать правильных противников для атаки и разграбления их свойств.