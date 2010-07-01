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Army Men Strike (Мод, Много энергии)

Army Men Strike (Мод, Много энергии) 3.233.0

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Версия:
3.233.0
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Volcano Force
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 637

В детстве есть ли радость больше, чем веселиться с множеством игрушек? А армейские игрушки, в том числе солдаты, и танки из зеленого пластика кажутся слишком знакомыми нашему детству. Сегодня мы отправимся в это детство и снова встретимся с зелеными солдатами в игре Army Men Strike. Краткое введение, Army Men Strike - стратегическая игра, разработанная компанией FightClub. Какой опыт принесет нам FightClub, вдохновленный детскими игрушками для детей? 


Присоединяйтесь к забастовке армии мужчин; игрок станет генералом, которому поручено построить свою армию и сражаться с другими врагами. В начале вам предоставляется территория для базы, а также некоторые активы и материалы для разработки. Постройте первые казармы, чтобы призвать больше солдат и выполнить первые боевые задания. Вокруг вашей базы есть другие базы противника, которые всегда доступны для атаки. Когда у вас есть более сильная сила, вы должны выбрать правильных противников для атаки и разграбления их свойств. 


Скриншоты

Информация о модах

Очки морального духа увеличиваются, когда офицеры используют специальные навыки


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