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Coin Master (Мод, Много монет)

Coin Master (Мод, Много монет) 3.5.1650

Развивайте свою империю, улучшайте корабли и захватывайте ресурсы
24
10
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Moon Active
Версия:
3.5.1650
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 МБ
id приложения:
com.moonactive.coinmaster
Русский язык:
Есть
Лайков:
24
Комментарии:
0
Просмотров:
14 087

В игре Coin Master вас ждут захватывающие приключения в мире пиратов и путешествия во времени. Ваша цель - создать могущественную пиратскую империю и добывать богатства, чтобы укрепить свою позицию в этом мире. Чтобы достичь успеха в игре, вам придется сразиться с другими игроками и использовать уникальные магические проявления. Эти способности и заклинания помогут вам преодолевать противников и захватывать ценные ресурсы. Одной из ключевых целей в Coin Master является получение дворянских титулов. Для этого вы должны развивать свою империю, строить и улучшать корабли, исследовать новые территории и взаимодействовать с различными персонажами.


Этот процесс позволяет вам стать гегемоном таинственной земли и установить свою власть. Игровой процесс в Coin Master увлекателен и разнообразен. Вы будете выполнять задания, искать сокровища, сражаться с другими игроками и постепенно улучшать свои навыки. Собирая уникальные предметы и развивая свою империю, вы сможете стать самым могущественным пиратом в этом увлекательном мире.


Скриншоты

Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Отправить неограниченное количество карт

- Разблокировать все коллекции карт

 Теги темы: Онлайн игры, Много денег

Скачать Coin Master (Мод, Много монет) 3.5.1650 взлом

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Скачать Coin Master (Мод, Много монет)
80 МБ
Ссылка 2
80 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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