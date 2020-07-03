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ANOTHER EDEN (Мод, Неограниченный Гил/Урон)

ANOTHER EDEN (Мод, Неограниченный Гил/Урон) 3.7.20

4
1
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
WFS, Inc.
Версия:
3.7.20
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 МБ
id приложения:
games.wfs.anothereden
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
7 566

ANOTHER EDEN - это ролевая игра с элементами аниме, которая завоевала множество поклонников по всему миру. Она предлагает увлекательное путешествие во времени и пространстве, где игроки будут исследовать различные эпохи и встречать разнообразных персонажей.


Основные особенности игры ANOTHER EDEN включают в себя глубокий и захватывающий сюжет, который переносит игроков в разные временные периоды и миры. Графика и дизайн персонажей выполнены в лучших традициях аниме, что делает игровой опыт еще более привлекательным.


Игроки также могут ожидать разнообразного геймплея, включая сражения, путешествия по миру, крафтинг и многие другие элементы. ANOTHER EDEN предоставляет возможность собрать команду уникальных персонажей и развивать их навыки, чтобы справиться с различными вызовами и врагами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Установите Максимальный уровень
  • Забрать Весь товар X25
  • 65 тысяч Золота за Битву
  • Не злоупотребляйте модом 
 Теги темы: RPG, Онлайн игры

Скачать ANOTHER EDEN (Мод, Неограниченный Гил/Урон) 3.7.20 взлом

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Скачать ANOTHER EDEN (Мод, Неограниченный Гил/Урон)
120 МБ
Ссылка 2
120 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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