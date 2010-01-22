Версия:
1.18.109
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Early Morning Studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44 226
Описание
Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь в средневековый мир, а именно в небольшую деревню, которая долгие годы жила в мире и спокойствии. Вся эта гармония закончилась когда в их деревне объявился Маг. Он обладал невероятными способностями, огромной силой и властью. спустя время жители решили собрать достаточно большое войско и отправится к нему, что-бы навсегда его выгнать.
Вы будете играть роль одного из людей, отправляйтесь вместе с ними в бой. Истребляйте всю нечисть на своём пути, используйте для этого различное оружие. Сможете ли вы получить бессмертие?
Информация о модах
Мод 1
- Мод меню
- Множитель урона
- режим бога
- Множитель выпадающих монет
- Множитель опыта
- Неограниченные навыки
- Бесплатный шоппинг
Мод 2
- Бесконечные деньги
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