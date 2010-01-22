Описание

Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь в средневековый мир, а именно в небольшую деревню, которая долгие годы жила в мире и спокойствии. Вся эта гармония закончилась когда в их деревне объявился Маг. Он обладал невероятными способностями, огромной силой и властью. спустя время жители решили собрать достаточно большое войско и отправится к нему, что-бы навсегда его выгнать.





Вы будете играть роль одного из людей, отправляйтесь вместе с ними в бой. Истребляйте всю нечисть на своём пути, используйте для этого различное оружие. Сможете ли вы получить бессмертие?