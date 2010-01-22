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Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки)

Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) 1.18.109

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Версия:
1.18.109
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Early Morning Studio
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44 226
Скриншоты
Описание

Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь в средневековый мир, а именно в небольшую деревню, которая долгие годы жила в мире и спокойствии. Вся эта гармония закончилась когда в их деревне объявился Маг. Он обладал невероятными способностями, огромной силой и властью. спустя время жители решили собрать достаточно большое войско и отправится к нему, что-бы навсегда его выгнать.


Вы будете играть роль одного из людей, отправляйтесь вместе с ними в бой. Истребляйте всю нечисть на своём пути, используйте для этого различное оружие. Сможете ли вы получить бессмертие?


Информация о модах

Мод 1

  • Мод меню
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Множитель выпадающих монет
  • Множитель опыта
  • Неограниченные навыки
  • Бесплатный шоппинг

Мод 2

  • Бесконечные деньги
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 Теги темы: Бродилки, Выживание, Квесты, RPG, Бесплатные покупки

Скачать Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) v1.18.109 MOD APK

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Скачать Падение вампиров: Начало (Мод, Бесплатные покупки) 168 Мб Ссылка 2 168 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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