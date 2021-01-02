Версия:
15.3.39
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GreenPixel Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 542 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 735
Описание
Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты) - События этой игры будут разворачиваться в большом городе. Город был захвачен полчищами зомби, неизвестный вирус уничтожил большую часть населения, осталось лишь несколько выживших. Что-бы спастись от зомби, выжившие построили несколько лагерей по среди разрушенного города, они устраивают время от времени вылазки на поиски выживших.
Стройте собственное убежище, ищите другие лагеря, находите новые материалы для постройки своего укреплённого жилища.
Постройте хороший транспорт, для быстрого перемещения по локациям, найдите и покупайте вооружение для обороны.
Информация о модах
Боты вас не атакуют (кроме тех, которые находятся в PVP-зонах);
Возможность бана не исключена!
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