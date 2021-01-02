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Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты)

Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты) 15.3.39

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Версия:
15.3.39
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GreenPixel Ltd
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 542 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 735
Скриншоты
Описание

Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты) - События этой игры будут разворачиваться в большом городе. Город был захвачен полчищами зомби, неизвестный вирус уничтожил большую часть населения, осталось лишь несколько выживших. Что-бы спастись от зомби, выжившие построили несколько лагерей по среди разрушенного города, они устраивают время от времени вылазки на поиски выживших.


Стройте собственное убежище, ищите другие лагеря, находите новые материалы для постройки своего укреплённого жилища.

Постройте хороший транспорт, для быстрого перемещения по локациям, найдите и покупайте вооружение для обороны.


Информация о модах

Боты вас не атакуют (кроме тех, которые находятся в PVP-зонах);

Возможность бана не исключена!

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 Теги темы: Выживание, Зомби, от 3 лица, Встроенный кэш

Скачать Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты) v15.3.39 MOD APK

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Скачать Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты) 542 Мб Ссылка 2 542 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Prey Day: Survival - Craft & Zombie (Мод, Тупые боты)


Комментарии (3)
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BrazzersVIP
BrazzersVIP 30 августа 2023 15:00
Почему то боты не тупые,даже в доме зомби ложит меня с одного удара,наносит урон 000000
0
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Виктор
Виктор 11 декабря 2022 16:00
Аккаунт заблокировали и теперь не могу мод заного устоновить пишет id заблокирован а как заного начать?
0
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Хэй
Хэй 6 сентября 2021 20:07
Сделайте мод на открытый крафт всего с бессмертием пж
+8
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