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Mad Royale io - игра танчики (Мод, Много денег)

Mad Royale io - игра танчики (Мод, Много денег) 2.006

142
35
Скачать (90 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
2.006
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
mad.royale.tanks
Русский язык:
Есть
Лайков:
142
Комментарии:
3
Просмотров:
35 992

Mad Royale io - это увлекательная онлайн-игра, в которой игроки управляют маленькими танками и сражаются друг с другом на увлекательных аренах. В этой игре размер не всегда имеет значение, и даже маленькие танки могут стать настоящими героями на поле боя.


Главная задача игроков - уничтожать другие танки и выживать как можно дольше. В битвах участвуют множество игроков, и ситуация на поле боя может меняться в считанные секунды. Победителем считается тот, кто наберет больше очков и устоит на поле боя до самого конца.


Mad Royale io предоставляет игрокам возможность прокачивать свои танки, улучшая их характеристики и снаряжение. Это добавляет стратегического элемента в игру, так как игроки могут выбирать, какие улучшения использовать, чтобы повысить свои шансы на победу.


Скриншоты

Информация о модах

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МОНЕТ


ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ТОВАР, ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ БАЛАНС РАВЕН Z

 Теги темы: Много денег

Скачать Mad Royale io - игра танчики (Мод, Много денег) 2.006 взлом

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Скачать Mad Royale io - игра танчики (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mad Royale io - игра танчики (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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..
.. 29 февраля 2024 17:20
Не работает, подавитесь
0
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MANGLE
MANGLE 24 октября 2022 07:48
не работает
+13
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kkeraseqqe
kkeraseqqe 2 октября 2022 10:52
Мод не работает
+17
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