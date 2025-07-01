Описание

Shattered Pixel Dungeon — игра, которая берет классику пошаговых roguelike и придает ей немного современности благодаря уникальному подходу к исследованию подземелий. В матче Shattered Pixel Dungeon вполне можно умереть, но вполне возможно и победить. Ваши герои меняются по мере прохождения игры, каждый выпуск содержит новые функции и контент, например, бонусы к оружию, разнообразие монстров и многое другое.





Подарите своим друзьям или близким возможность сыграть в видеоигру, которой у них никогда не было! Игра достаточно проста, чтобы вы могли научить очень маленького ребенка играть самостоятельно.