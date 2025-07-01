Shattered Pixel Dungeon — игра, которая берет классику пошаговых roguelike и придает ей немного современности благодаря уникальному подходу к исследованию подземелий. В матче Shattered Pixel Dungeon вполне можно умереть, но вполне возможно и победить. Ваши герои меняются по мере прохождения игры, каждый выпуск содержит новые функции и контент, например, бонусы к оружию, разнообразие монстров и многое другое.
Подарите своим друзьям или близким возможность сыграть в видеоигру, которой у них никогда не было! Игра достаточно проста, чтобы вы могли научить очень маленького ребенка играть самостоятельно.
Неограниченные деньги, разблокировано
Скачать Shattered Pixel Dungeon (Мод, Много денег) v3.1.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.