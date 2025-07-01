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Shattered Pixel Dungeon (Мод, Много денег)

Shattered Pixel Dungeon (Мод, Много денег) v3.1.1

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Версия:
3.1.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Shattered Pixel
Категория:
Ролевые / Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 306
Описание

Shattered Pixel Dungeon — игра, которая берет классику пошаговых roguelike и придает ей немного современности благодаря уникальному подходу к исследованию подземелий. В матче Shattered Pixel Dungeon вполне можно умереть, но вполне возможно и победить. Ваши герои меняются по мере прохождения игры, каждый выпуск содержит новые функции и контент, например, бонусы к оружию, разнообразие монстров и многое другое.


Подарите своим друзьям или близким возможность сыграть в видеоигру, которой у них никогда не было! Игра достаточно проста, чтобы вы могли научить очень маленького ребенка играть самостоятельно.


Информация о модах

Неограниченные деньги, разблокировано

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 Теги темы: Много денег

Скачать Shattered Pixel Dungeon (Мод, Много денег) v3.1.1 MOD APK

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Скачать Shattered Pixel Dungeon (Мод, Много денег) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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