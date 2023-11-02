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Dead Wasteland: Survival 3D (Мод, Много денег)

Dead Wasteland: Survival 3D (Мод, Много денег) 1.0.6.32

5
1
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Just For Fun Games
Версия:
1.0.6.32
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.JustForFunGames.Wasteland
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
6 163

Survival 3D — отмеченная наградами мобильная игра, которую скачали более 1,5 миллиона раз. Это постапокалиптический мир, в котором геймеры сталкиваются с классическими испытаниями и опасностями от зомби до безумных роботов и других смертоносных обитателей разрушенного мира. Игра была загружена более 1,5 миллиона раз и в течение многих недель в 2017 году входила в топ-20 игр в своей категории в Google Play Store.


Наша игра посвящена постапокалиптическому сеттингу, в котором игроки должны исследовать различные сектора, собирая ресурсы, оружие или другие предметы, чтобы выжить против зомби-мутантов и других врагов, пока они не выживут! Загрузите выживание 3D прямо сейчас и узнайте, почему


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Используйте = x999 вместо уменьшения

Без потери прочности брони и оружия.

Информация: Неограниченные деньги при перепродаже предметов.

 Теги темы: Много денег

Скачать Dead Wasteland: Survival 3D (Мод, Много денег) 1.0.6.32 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dead Wasteland: Survival 3D (Мод, Много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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