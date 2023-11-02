Survival 3D — отмеченная наградами мобильная игра, которую скачали более 1,5 миллиона раз. Это постапокалиптический мир, в котором геймеры сталкиваются с классическими испытаниями и опасностями от зомби до безумных роботов и других смертоносных обитателей разрушенного мира. Игра была загружена более 1,5 миллиона раз и в течение многих недель в 2017 году входила в топ-20 игр в своей категории в Google Play Store.





Наша игра посвящена постапокалиптическому сеттингу, в котором игроки должны исследовать различные сектора, собирая ресурсы, оружие или другие предметы, чтобы выжить против зомби-мутантов и других врагов, пока они не выживут! Загрузите выживание 3D прямо сейчас и узнайте, почему