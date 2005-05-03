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Vegas Crime SImulator 2 (Мод, Много денег)

Vegas Crime SImulator 2 (Мод, Много денег) 3.2.2

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Версия:
3.2.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Naxeex LLC
Категория:
Экшен / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 487
Скриншоты
Описание

Большинство игр-песочниц слишком сложны для обычного человека, но Vegas Crime Simulator 2 — это совсем другая история. Vegas Crime Simulator 2 невероятно прост и доставляет массу удовольствия. Это не просто игра-песочница — это игра, выходящая за рамки традиционных игр-песочниц.


Размахивайте, наносите удары, замораживайте и взрывайте, пока ваши игровые навыки повышаются с нуля до героя. Игра увлекает вас своей простой, но увлекательной концепцией и бесконечным действием. (сарказм) Играйте в среде с открытым миром, где у вас нет ограничений на то, что вы можете делать, делая все это, развлекаясь комедийной сюжетной линией, которая разворачивается с каждым нажатием кнопки. Освободитесь от традиционных игр и наслаждайтесь неограниченным игровым процессом с друзьями одним щелчком мыши в Vegas Crime Simulator 2!


Vegas Crime SImulator 2 (Мод, Много денег) - встречай новые приключения, становись правой рукой мафиози, собирай огромные деньги. Вы можете уничтожать цели по заданию правительства или наняться городским стрелком. Окунись в атмосферу Вегаса, круглосуточная работа города и многочисленных казино с красивыми девушками. Попробуйте сыграть в русскую рулетку и сорвать джекпот. На протяжении всей игры, ты будешь выполнять разные поручения и задания, с возможностью исследования города. Участвовать в перестрелках с бандитами и полицейскими. В тоже время вы не будете замкнуты одними заданиями, есть возможность играть в свободном режиме.


Информация о модах

Все предметы разблокированы

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 Теги темы: Много денег, от 3 лица

Скачать Vegas Crime SImulator 2 (Мод, Много денег) v3.2.2 MOD APK

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Скачать Vegas Crime SImulator 2 (Мод, Много денег) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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