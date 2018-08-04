Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню) 11.3.0
Охотьтесь за рыбой, черепахами и чайками, зарабатывайте редкие предметы
Вы хотите играть в Hungry Shark Evolution, но вам мешают ограничения, связанные с невозможностью купить или загрузить ее.
Квест с голодной акулой существует с незапамятных времен, и он до сих пор сводит людей с ума от голода. Если вы похожи на других голодных акул, вам нужен доступ к этой игре. Но это еще не все развлечения и игры. Скорее всего, чтобы стать самым страшным хищником на планете, вам понадобится много еды.
В этой игре вам предстоит охотиться за добычей и вы постоянно в поисках косяков рыб, черепах или чаек. Загрузите Hungry Shark Evolution Mod APK и восстановите свое здравомыслие с помощью этого всестороннего игрового процесса. Сражайтесь с другими голодными акулами, зарабатывайте редкие предметы и открывайте специальные функции в этой захватывающей игре. Утоли свой голод по акулам прямо сейчас!
МОД 1
–[МЕНЮ ИГРОКА]–
-Неограниченное количество монет
-Неограниченное количество драгоценных камней
-Базовая скорость
-Масштабирование
–[МЕНЮ ИГРЫ]–
-Режим Бога
-Может съесть все
-Неограниченное ускорение
-Магнитная рыба
-Золотая лихорадка
–[ДРУГОЕ МЕНЮ]–
-Быстрый укус
-Клетка с одним ударом
-Уничтожить лодку
МОД 2
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценных камней
МОД 3
- Бесконечные монеты и драгоценные камни
- Особенности МЕНЮ МОД
- Бессмертие (включить перед началом игры)
- Высокий урон (включается перед началом игры)
- Бесконечная золотая лихорадка
- Бесконечная выносливость (включается перед началом игры).
Скачать Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню) 11.3.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство