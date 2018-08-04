android-1.ru / Игры / Аркады / Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню)
Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню)

Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню) 11.3.0

Охотьтесь за рыбой, черепахами и чайками, зарабатывайте редкие предметы
234
38
Скачать (170 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Версия:
11.3.0
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.fgol.HungrySharkEvolution
Русский язык:
Есть
Лайков:
234
Комментарии:
1
Просмотров:
66 375

Вы хотите играть в Hungry Shark Evolution, но вам мешают ограничения, связанные с невозможностью купить или загрузить ее.

Квест с голодной акулой существует с незапамятных времен, и он до сих пор сводит людей с ума от голода. Если вы похожи на других голодных акул, вам нужен доступ к этой игре. Но это еще не все развлечения и игры. Скорее всего, чтобы стать самым страшным хищником на планете, вам понадобится много еды.


В этой игре вам предстоит охотиться за добычей и вы постоянно в поисках косяков рыб, черепах или чаек. Загрузите Hungry Shark Evolution Mod APK и восстановите свое здравомыслие с помощью этого всестороннего игрового процесса. Сражайтесь с другими голодными акулами, зарабатывайте редкие предметы и открывайте специальные функции в этой захватывающей игре. Утоли свой голод по акулам прямо сейчас!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


–[МЕНЮ ИГРОКА]–

-Неограниченное количество монет

-Неограниченное количество драгоценных камней

-Базовая скорость

-Масштабирование

–[МЕНЮ ИГРЫ]–

-Режим Бога

-Может съесть все

-Неограниченное ускорение

-Магнитная рыба

-Золотая лихорадка

–[ДРУГОЕ МЕНЮ]–

-Быстрый укус

-Клетка с одним ударом

-Уничтожить лодку


МОД 2

  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней

МОД 3

  • Бесконечные монеты и драгоценные камни
  • Особенности МЕНЮ МОД
  1. Бессмертие (включить перед началом игры)
  2. Высокий урон (включается перед началом игры)
  3. Бесконечная золотая лихорадка
  4. Бесконечная выносливость (включается перед началом игры).
 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню) 11.3.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
170 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Симуляция жидкости - Креативная Доза Флюидов (Мод, Patched)
Симуляция жидкости - Креативная Доза Флюидов (Мод, Patched)
Версия: 4.0.6
HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш)
HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш)
Версия: 42.3.31455
Football Killer (Мод, Бесплатные покупки)
Football Killer (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.0.34
Антистресс (Мод, Unlocked)
Антистресс (Мод, Unlocked)
Версия: 9.6.4
LifeSim: Симулятор Жизни, Бизнес Игры и Казино (Мод меню)
LifeSim: Симулятор Жизни, Бизнес Игры и Казино (Мод меню)
Версия: 1.5.0
Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)
Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)
Версия: 1.111.0
Peace, Death!
Peace, Death!
Версия: 1.9.20
Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег)
Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег)
Версия: 4.8.18.3

Отзывы о Hungry Shark Evolution (Много денег/мод меню)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
игрок
игрок 17 июля 2022 13:37
мод меню нифига не работает а точнее его в игре НЕТУ
+5
Ответить