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Кулинарное Чудо (Мод, Много Алмазов)

Кулинарное Чудо (Мод, Много Алмазов) 1.59.0

Наслаждайтесь приготовлением пищи с веселыми друзьями
19
2
Скачать (180 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WonderLegend Games
Версия:
1.59.0
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.wonderlegend.cookingwonder.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
2
Просмотров:
11 817

"Cooking Wonder" - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность наслаждаться процессом приготовления пищи в уютной обстановке с веселыми друзьями. Эта игра подходит для игроков всех возрастов и предлагает бесконечное количество контента, позволяя вам погрузиться в мир кулинарных удовольствий.


Основные особенности игры: В игре "Cooking Wonder" вас ждут множество интересных рецептов и блюд. Вы сможете разнообразить свой кулинарный опыт, готовя различные закуски и горячие блюда. Игра позволяет проявить ваше воображение и создавать уникальные кулинарные шедевры.


В игре есть увлекательные истории о кулинарном искусстве, которые поднимут ваше настроение и заставят вас стремиться к достижению кулинарных вершин. Приготовление блюд в соответствии с сезоном, участие в соревнованиях и поддержание довольных клиентов станут вашими ключами к успеху. Вы можете придать своему персонажу неповторимый внешний вид, меняя прическу, макияж и черты лица.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченный алмаз

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Кулинарное Чудо (Мод, Много Алмазов) 1.59.0 взлом

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Скачать Кулинарное Чудо (Мод, Много Алмазов) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Кулинарное Чудо (Мод, Много Алмазов)


Комментарии (2)
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Гость Настя
Гость Настя 4 января 2024 02:59
Где русский язык
0
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Гость Настя
Гость Настя 6 июля 2023 03:15
Второй раз скачиваю и второй раз игра зависает, когда я дохожу до уровней в кинотеатре. Игра никак не реагирует на прикосновения к экрану. Это уже второй раз, дело не в телефоне, а в вашем моде
+1
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