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Heroes Defense: Attack Zombie (Мод, Много денег)

Heroes Defense: Attack Zombie (Мод, Много денег) 1.0.6

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ICETREE
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
771

Heroes Defense: Attack Zombie - это увлекательная и креативная игра в жанре Tower Defense, которая предлагает игрокам возможность сопровождать героев и защищать мир от атак зомби. В этой игре вам предстоит построить мощную оборону и сражаться с волнами смертоносных зомби на различных уровнях и в разных биомах мира.


Основные особенности игры включают в себя возможность управлять разнообразными героями, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Вы сможете разрабатывать стратегии обороны, расставлять башни и преграды, чтобы отразить атаки врагов.


Игра предлагает разнообразные уровни и биомы, что делает ее интересной и разнообразной. Heroes Defense: Attack Zombie позволяет игрокам проявить свои тактические навыки и стратегический склад ума, чтобы одержать победу над зомби и защитить мир.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Heroes Defense: Attack Zombie (Мод, Много денег) 1.0.6 взлом

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Скачать Heroes Defense: Attack Zombie (Мод, Много денег) 69 Мб Ссылка 2 69 Мб

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