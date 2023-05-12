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Heroes of Valhalla (Мод меню)

Heroes of Valhalla (Мод меню) 1.21.1

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Версия:
1.21.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Games Station Studio
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 219 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 521

Heroes of Valhalla переносит игроков в захватывающий мир скандинавских мифов и легенд. Этот мир населен богами, гигантами, драконами и всевозможными существами, которые воплощают силу, хитрость и мудрость древних времен. В центре этого мира — король, которого игроки управляют, и его стремление сделать свое королевство мощным и устойчивым.


При создании своего героя игрокам предоставляется возможность выбрать различные способности и особенности характера, которые будут влиять на их решения и стратегии во время игры. От того, как игроки строят отношения с другими героями и королевствами, зависит их успех или поражение.


В Heroes of Valhalla игроки также могут формировать альянсы с другими королями или вести войны против них, чтобы захватить их территории и ресурсы. Каждое решение, принятое игроком, влияет на судьбу королевства и определяет его будущее.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Режим бога (работает за стеной)
  • КД без навыков
 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes of Valhalla (Мод меню) 1.21.1 взлом

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Отзывы о Heroes of Valhalla (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Сергей
Гость Сергей 12 мая 2023 19:01
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