Описание

NETFLIX Before Your Eyes (Мод, Unlocked) - Раскройте секреты души в этой уникальной приключенческой игре от первого лица, где переплетаются жизнь, смерть и воспоминания. Находите скрытые места, решайте головоломки и взаимодействуйте с персонажами, отправляясь в загадочный другой мир. Ваши решения повлияют на исход событий и даже определят вашу судьбу!





Испытайте захватывающее приключение, которым управляете только вы. Узнайте, что произойдет после вашей смерти, когда вы исследуете новое царство, полное тайн и испытаний. Наслаждайтесь захватывающим путешествием, где жизнь проносится перед вашими глазами, когда вы используете моргание, чтобы взаимодействовать с окружающей средой и формировать свою судьбу.