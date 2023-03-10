Версия:
1.2.69
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 276
Описание
NETFLIX Before Your Eyes (Мод, Unlocked) - Раскройте секреты души в этой уникальной приключенческой игре от первого лица, где переплетаются жизнь, смерть и воспоминания. Находите скрытые места, решайте головоломки и взаимодействуйте с персонажами, отправляясь в загадочный другой мир. Ваши решения повлияют на исход событий и даже определят вашу судьбу!
Испытайте захватывающее приключение, которым управляете только вы. Узнайте, что произойдет после вашей смерти, когда вы исследуете новое царство, полное тайн и испытаний. Наслаждайтесь захватывающим путешествием, где жизнь проносится перед вашими глазами, когда вы используете моргание, чтобы взаимодействовать с окружающей средой и формировать свою судьбу.
Информация о модах
- Разблокировано - полное
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