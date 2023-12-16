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Frost Land Survival (Мод, Много денег)

Frost Land Survival (Мод, Много денег) 1.43.1

5
3
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ararat Games
Версия:
1.43.1
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
frost.land.survival.game
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
5
Просмотров:
10 455

Frost Land Survival - это захватывающая игра, в которой вашей главной задачей является выживание в жестких заснеженных условиях. Вы окажетесь в мире, где снег и холод станут вашими постоянными спутниками, и вам придется бороться за свою жизнь, находя и используя доступные ресурсы.


Игра предлагает вам возможность исследовать заснеженные ландшафты, в которых скрыты ценные запасы и сокровища. Но вы должны быть осторожными, потому что природа этого мира сурова, и опасности могут поджидать вас повсюду. Вам придется разрабатывать стратегию выживания, решать, какие ресурсы добывать в первую очередь, и как наилучшим образом распределить их среди выживших.


Эта игра предоставляет вам уникальный опыт выживания, где ваше умение принимать быстрые и обдуманные решения будет играть решающую роль. Покажите свою смекалку и адаптивность, чтобы преодолеть все трудности и выжить в мире, погруженном во льды и снег.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество драгоценных камней*
  • Быстрая сборка
  • Быстрый сбор

*Не уменьшается, когда вы тратите.

 Теги темы: Много денег

Скачать Frost Land Survival (Мод, Много денег) 1.43.1 взлом

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Скачать Frost Land Survival (Мод, Много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Frost Land Survival (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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❖ ɢᴏʟᴅʙᴜɢʜᴜɴᴛᴇʀ
❖ ɢᴏʟᴅʙᴜɢʜᴜɴᴛᴇʀ 29 мая 2024 21:31
При активации функций в момент сбора ресурсов/перед сбором - персонаж зависает и перестает подавать признаки жизни.
Бесполезный мод.
0
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OneDay
OneDay 3 февраля 2024 03:14
Мод работает, ещё бы премиум контент бы, и было бы замечательно!
0
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Darksid
Darksid 28 декабря 2023 10:31
Мод не рабочий, не увеличивает скорость сборов и тд, так же драгоценные камни расходуются
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 ноября 2023 00:20
Tupac Shakur,
игра с не оригинальной подписью
0
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Tupac Shakur
Tupac Shakur 3 ноября 2023 14:29
Почему безопасность телефона срабатывает на установку этой игры???
Вирус???
0
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