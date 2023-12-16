Frost Land Survival (Мод, Много денег) 1.43.1
Frost Land Survival - это захватывающая игра, в которой вашей главной задачей является выживание в жестких заснеженных условиях. Вы окажетесь в мире, где снег и холод станут вашими постоянными спутниками, и вам придется бороться за свою жизнь, находя и используя доступные ресурсы.
Игра предлагает вам возможность исследовать заснеженные ландшафты, в которых скрыты ценные запасы и сокровища. Но вы должны быть осторожными, потому что природа этого мира сурова, и опасности могут поджидать вас повсюду. Вам придется разрабатывать стратегию выживания, решать, какие ресурсы добывать в первую очередь, и как наилучшим образом распределить их среди выживших.
Эта игра предоставляет вам уникальный опыт выживания, где ваше умение принимать быстрые и обдуманные решения будет играть решающую роль. Покажите свою смекалку и адаптивность, чтобы преодолеть все трудности и выжить в мире, погруженном во льды и снег.
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество драгоценных камней*
- Быстрая сборка
- Быстрый сбор
*Не уменьшается, когда вы тратите.
Скачать Frost Land Survival (Мод, Много денег) 1.43.1 взлом
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