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Drive Ahead! (Мод, Без рекламы)

Drive Ahead! (Мод, Без рекламы) 4.8.0

56
19
Скачать (482 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Dodreams Ltd.
Версия:
4.8.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 482 Мб
id приложения:
com.dodreams.driveahead
Русский язык:
Есть
Лайков:
56
Комментарии:
0
Просмотров:
15 936

Игра "Drive Ahead!" предоставляет игрокам уникальный опыт, где скорость не является единственным фактором движения вперед. Вместо того, чтобы использовать скорость для достижения цели, игроки должны использовать ее для атаки своих противников. Для атаки противника необходимо разогнаться и сильно столкнуться с его машиной. Это один из ключевых элементов успеха в игре "Drive Ahead!" и приносит удовольствие от странных и неожиданных моментов в игровом процессе. В игре представлены различные режимы, в которых игроки могут практиковать и совершенствовать свои навыки. Сбор и модернизация гоночных автомобилей также играют важную роль в достижении победы.


Каждый автомобиль имеет свой уникальный стиль и характеристики, что позволяет игрокам выбирать подходящий для своей игры автомобиль. Игра также предлагает разнообразные местности и дороги, которые делают гонки интересными и увлекательными. Извилистые и изогнутые дороги добавляют неожиданности в игровой процесс и позволяют игрокам более эффективно атаковать противников. Разнообразие транспортных средств, от мотоциклов до гоночных автомобилей, делает игру разнообразной и динамичной. Победа может прийти благодаря вашей способности к импровизации и неожиданным маневрам. "Drive Ahead!" предоставляет игрокам веселое и захватывающее развлечение, где каждая гонка приносит новые приключения и эмоции.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Тупые враги

МОД 2

  • Отключенный показ рекламы
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу (например, крутя рулетку после окончания матча).

МОД 3

  • Мод Меню
  • Режим бога
  • Высокий урон (общий с врагом)
  • Тупой ИИ
  • Убить врага
  • Damage Boss (Наносите урон боссу, не нанося ударов, не оставляйте его включенным, иначе игра вылетит)
  • Включить меню выбора босса — эта функция активирует меню отладки в режиме босса, вы можете выбрать, с каким боссом хотите сразиться.
  • Отключить рекламу
  • Получайте вознаграждения, не просматривая рекламу (отключите «Отключить рекламу», чтобы получить вознаграждение)
 Теги темы: Пиксельная, Без рекламы

Скачать Drive Ahead! (Мод, Без рекламы) 4.8.0 взлом

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MOD V1 482 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 482 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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