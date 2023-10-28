Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.797
Space Shooter: Galaxy Attack - это захватывающая игра, которая позволяет вам окунуться в мир космических сражений. Вам предстоит взять на себя роль бесстрашного пилота и сразиться с мощными самолетами противника. В игре вас ждет множество захватывающих миссий, где вам предстоит сражаться с армией врагов, вооруженных разрушительными атаками. Ваша задача - защитить галактику от вторжения и остановить деятельность врага. Будьте готовы к интенсивным сражениям и стратегическим решениям.
В игре вас ждут разнообразные уровни и боссы, каждый из которых представляет свои уникальные вызовы. Вы сможете улучшать и модернизировать свой космический корабль, чтобы сделать его более мощным и эффективным. Кроме того, вас ждут различные бонусы и power-up'ы, которые помогут вам в битвах.
Игра предлагает захватывающую графику и атмосферную музыку, чтобы максимально погрузить вас в игровой мир. Управление в игре интуитивно понятно и легко осваивается, позволяя вам сосредоточиться на сражениях и насладиться адреналином космических боев. Присоединитесь к захватывающим космическим сражениям в Space Shooter: Galaxy Attack, покажите свое мастерство и станьте героем, спасающим галактику от вражеского вторжения.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Макс VIP
- Неограниченная VIP-награда
- Неограниченное количество бриллиантов (VIP-награда)
- Неограниченное количество монет (VIP-награда)
- Неограниченное количество медалей (VIP-награда)
- Неограниченный эпический сундук (VIP-награда)
- Неограниченное количество очков PvP (VIP-награда)
- Безлимитная карта крыла (VIP-вознаграждение)
- Неограниченный значок Sapphire (VIP-награда)
ПРИМЕЧАНИЕ. С этим модом вы можете играть в режимах PvP и PvE!
Скачать Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.797 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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