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Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)

Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.797

65
20
Скачать (200 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
1.797
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.game.space.shooter2
Русский язык:
Есть
Лайков:
65
Комментарии:
6
Просмотров:
24 972

Space Shooter: Galaxy Attack - это захватывающая игра, которая позволяет вам окунуться в мир космических сражений. Вам предстоит взять на себя роль бесстрашного пилота и сразиться с мощными самолетами противника. В игре вас ждет множество захватывающих миссий, где вам предстоит сражаться с армией врагов, вооруженных разрушительными атаками. Ваша задача - защитить галактику от вторжения и остановить деятельность врага. Будьте готовы к интенсивным сражениям и стратегическим решениям.


В игре вас ждут разнообразные уровни и боссы, каждый из которых представляет свои уникальные вызовы. Вы сможете улучшать и модернизировать свой космический корабль, чтобы сделать его более мощным и эффективным. Кроме того, вас ждут различные бонусы и power-up'ы, которые помогут вам в битвах.


Игра предлагает захватывающую графику и атмосферную музыку, чтобы максимально погрузить вас в игровой мир. Управление в игре интуитивно понятно и легко осваивается, позволяя вам сосредоточиться на сражениях и насладиться адреналином космических боев. Присоединитесь к захватывающим космическим сражениям в Space Shooter: Galaxy Attack, покажите свое мастерство и станьте героем, спасающим галактику от вражеского вторжения.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Макс VIP
  • Неограниченная VIP-награда
  • Неограниченное количество бриллиантов (VIP-награда)
  • Неограниченное количество монет (VIP-награда)
  • Неограниченное количество медалей (VIP-награда)
  • Неограниченный эпический сундук (VIP-награда)
  • Неограниченное количество очков PvP (VIP-награда)
  • Безлимитная карта крыла (VIP-вознаграждение)
  • Неограниченный значок Sapphire (VIP-награда)

ПРИМЕЧАНИЕ. С этим модом вы можете играть в режимах PvP и PvE!

 Теги темы: Много денег, Стрелялки

Скачать Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.797 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)
200 Мб
Ссылка 2
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Гость Андрей
Гость Андрей 24 февраля 2024 21:36
Пвп и пве нельзя играть
0
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Гость Роман
Гость Роман 3 сентября 2023 20:50
пишет обнаружен взлон и не запускается
0
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Grimm
Grimm 23 апреля 2023 13:20
Спасибо большое, что добавили v. 1.668, хорошо идёт без проблем, да и сам мод хороший, а вот v. 1.701 так и не идёт пишет Hack Detected, нажимаешь "ДА" и вылет, в общем Благодарю, что выполнили просьбу 🙂
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 23 апреля 2023 08:22
Grimm, Добавили
+4
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Grimm
Grimm 23 апреля 2023 06:13
Можно ли скачать у Вас старую версию игры space shooter v1.668, а то новая версия не идет, пишет что обнаружен взлом и вылет.
+3
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Марс
Марс 15 мая 2020 20:34
Робит??! Встроенный антибан?? 
-7
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