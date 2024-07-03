Survivalist: invasion PRO (Мод меню) 0.0.632
Версия:
0.0.632
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Megaloot
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 633 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 580
Survivalist: invasion (Мод меню) (Встроенный кэш) - Отправляйся в очередное задание на тропические острова, твоя задача, спасти мир от смертельной угрозы, которая нависла. Твой персонаж известен как агент U.N.Known, прибыв к острову столкнёшься с ужасами которые тебя ждут. Возможно приблизившись ты увидишь странных существ, зомби! Строй свою хижину, находи оружие, исследуй странные территории.
Крафть вооружение, вещи, другие предметы, иногда на твоём пути будут встречаться живые мертвецы, их довольно просто прикончить, но опасайся настоящих боссов мутантов! Научись выживать по правилам дикого острова.
Информация о модах
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Нет жажды.
- Нет голода.
- Неограниченное золото.
- Неограниченная энергия.
- Неограниченное топливо.
- Неограниченная синяя печать.
- Режим бога.
- Кредит.
- EXP Injection (должен быть в стадии).
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Бесплатное ремесло
- Бесконечные деньги
- Неограниченная энергия
- Неограниченное количество очков исследования
- Нет жажды
- Нет голодных
- Максимальная прочность
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