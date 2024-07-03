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Survivalist: invasion PRO (Мод меню)

Survivalist: invasion PRO (Мод меню) 0.0.632

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Скачать (633 Мб)
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Версия:
0.0.632
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Megaloot
Категория:
На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 633 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 580

Survivalist: invasion (Мод меню) (Встроенный кэш) - Отправляйся в очередное задание на тропические острова, твоя задача, спасти мир от смертельной угрозы, которая нависла. Твой персонаж известен как агент U.N.Known, прибыв к острову столкнёшься с ужасами которые тебя ждут. Возможно приблизившись ты увидишь странных существ, зомби! Строй свою хижину, находи оружие, исследуй странные территории.


Крафть вооружение, вещи, другие предметы, иногда на твоём пути будут встречаться живые мертвецы, их довольно просто прикончить, но опасайся настоящих боссов мутантов! Научись выживать по правилам дикого острова.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Нет жажды.
  • Нет голода.
  • Неограниченное золото.
  • Неограниченная энергия.
  • Неограниченное топливо.
  • Неограниченная синяя печать.
  • Режим бога.
  • Кредит.
  • EXP Injection (должен быть в стадии).


MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Бесплатное ремесло
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченное количество очков исследования
  • Нет жажды
  • Нет голодных
  • Максимальная прочность



 Теги темы: Интересные, Мод меню, Встроенный кэш, Выживание

Скачать Survivalist: invasion PRO (Мод меню) 0.0.632 взлом

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MOD V1 633 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 633 Мб

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Отзывы о Survivalist: invasion PRO (Мод меню)


Комментарии (1)
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Игорь
Игорь 31 октября 2022 21:31
Мод, ерунда!!! Половина функций не работает!!!
-2
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