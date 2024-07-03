Survivalist: invasion (Мод меню) (Встроенный кэш) - Отправляйся в очередное задание на тропические острова, твоя задача, спасти мир от смертельной угрозы, которая нависла. Твой персонаж известен как агент U.N.Known, прибыв к острову столкнёшься с ужасами которые тебя ждут. Возможно приблизившись ты увидишь странных существ, зомби! Строй свою хижину, находи оружие, исследуй странные территории.





Крафть вооружение, вещи, другие предметы, иногда на твоём пути будут встречаться живые мертвецы, их довольно просто прикончить, но опасайся настоящих боссов мутантов! Научись выживать по правилам дикого острова.