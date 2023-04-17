Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт) 6.3.1
Grim Soul: Dark Fantasy Survival - это захватывающая игра, созданная кефиром, которая подарит вам незабываемые впечатления в мрачном фэнтезийном мире. В этой игре вас ждет классический геймплей RPG, полный опасностей, загадок и борьбы за выживание.
Игра перенесет вас в затерянные земли, где вы окажетесь в роли отчаявшегося выжившего. Вам предстоит исследовать темные и опасные уголки мира, собирать ресурсы для своего выживания и строить свои укрепленные базы, чтобы защититься от угрозы дикой природы и других выживших. Однако вы не одиноки в этом мрачном мире. Grim Soul предоставляет возможность присоединиться к тысячам онлайн-игроков, которые тоже стремятся выжить в этой апокалиптической реальности. Вы сможете взаимодействовать с другими игроками, объединяться в кланы и сражаться за свои интересы.
Вашими опасными соперниками станут испорченные души, зомби и хищники, бродящие по этим мрачным землям. Вам придется вступать в захватывающие сражения с этими ужасами и использовать свое оружие и навыки, чтобы остаться в живых.
[МЕНЮ ИГРОКА]
- Арбалет Высокий урон
- Режим бога
- Скорость игрока
- НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЭНЕРГИЯ (МГНОВЕННАЯ ПОДЗАРЯДКА)
- МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
[МЕНЮ ИГРЫ]
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПОДЗЕМЕЛЬЕ
- МГНОВЕННО ОТКРЫТЫЙ СУНДУК
- БЕСПЛАТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
- БЕСПЛАТНОЕ МОМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ
- БЕСПЛАТНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И СБОРКА
- БЕСПЛАТНЫЙ VIP
MOD V2
- Бесплатный крафт и строительство (можно строить, не имея ресурсов);
- Разделение предметов увеличивает их количество.
- VIP разблокирован
- Вы можете поделиться отдельными объектами
- Можно крафтить по закрытым рецептам
- Быстрая работа станков (предметы изготавливаются за секунду)
- И меню:
- Быстрое перемещение по карте (события не появляются без затрат энергии)
- Строить можно в любой локации (включите перед входом в локацию)
- Режим бога
- Высокий урон
- Быстрая прогулка
- Мобы замерли.
Некоторые события и локации могут не появиться в моде!
MOD V3
- Бесплатный крафт и строительство (можно строить, не имея ресурсов);
- Делящиеся предметы увеличивают их количество
- VIP разблокирован
- Вы можете делиться отдельными элементами
- Можно крафтить по закрытым рецептам
- Быстрая работа машин (предметы крафтятся за секунду)
- И меню:
- Быстрое перемещение по карте (события не появляются без траты энергии)
- Строить можно в любой локации (включите перед входом в локацию)
- Режим бога
- Высокий урон
- Быстрая прогулка
- Мобы замерли.
Некоторые события и локации могут не отображаться в моде!
Скачать Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт) 6.3.1 взлом
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