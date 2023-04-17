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Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт)

Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт) 6.3.1

80
28
Скачать (415 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kefir!
Версия:
6.3.1
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 415 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
80
Комментарии:
14
Просмотров:
87 535

Grim Soul: Dark Fantasy Survival - это захватывающая игра, созданная кефиром, которая подарит вам незабываемые впечатления в мрачном фэнтезийном мире. В этой игре вас ждет классический геймплей RPG, полный опасностей, загадок и борьбы за выживание.


Игра перенесет вас в затерянные земли, где вы окажетесь в роли отчаявшегося выжившего. Вам предстоит исследовать темные и опасные уголки мира, собирать ресурсы для своего выживания и строить свои укрепленные базы, чтобы защититься от угрозы дикой природы и других выживших. Однако вы не одиноки в этом мрачном мире. Grim Soul предоставляет возможность присоединиться к тысячам онлайн-игроков, которые тоже стремятся выжить в этой апокалиптической реальности. Вы сможете взаимодействовать с другими игроками, объединяться в кланы и сражаться за свои интересы.


Вашими опасными соперниками станут испорченные души, зомби и хищники, бродящие по этим мрачным землям. Вам придется вступать в захватывающие сражения с этими ужасами и использовать свое оружие и навыки, чтобы остаться в живых.


Скриншоты

Информация о модах

[МЕНЮ ИГРОКА]

  • Арбалет Высокий урон
  • Режим бога
  • Скорость игрока
  • НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЭНЕРГИЯ (МГНОВЕННАЯ ПОДЗАРЯДКА)
  • МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

[МЕНЮ ИГРЫ]

  • РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПОДЗЕМЕЛЬЕ
  • МГНОВЕННО ОТКРЫТЫЙ СУНДУК
  • БЕСПЛАТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
  • БЕСПЛАТНОЕ МОМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ
  • БЕСПЛАТНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И СБОРКА
  • БЕСПЛАТНЫЙ VIP

MOD V2

  • Бесплатный крафт и строительство (можно строить, не имея ресурсов);
  • Разделение предметов увеличивает их количество.
  • VIP разблокирован
  • Вы можете поделиться отдельными объектами
  • Можно крафтить по закрытым рецептам
  • Быстрая работа станков (предметы изготавливаются за секунду)
  • И меню:
  1. Быстрое перемещение по карте (события не появляются без затрат энергии)
  2. Строить можно в любой локации (включите перед входом в локацию)
  3. Режим бога
  4. Высокий урон
  5. Быстрая прогулка
  6. Мобы замерли.

Некоторые события и локации могут не появиться в моде!

MOD V3

  • Бесплатный крафт и строительство (можно строить, не имея ресурсов);
  • Делящиеся предметы увеличивают их количество
  • VIP разблокирован
  • Вы можете делиться отдельными элементами
  • Можно крафтить по закрытым рецептам
  • Быстрая работа машин (предметы крафтятся за секунду)
  • И меню:
  1. Быстрое перемещение по карте (события не появляются без траты энергии)
  2. Строить можно в любой локации (включите перед входом в локацию)
  3. Режим бога
  4. Высокий урон
  5. Быстрая прогулка
  6. Мобы замерли.

Некоторые события и локации могут не отображаться в моде!

 Теги темы: бесплатный крафт, Выживание, Квесты, RPG

Скачать Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт) 6.3.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
415 Мб
MOD V2
415 Мб
MOD V3
415 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
415 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
415 Мб
MOD V3 (Ссылка 2)
415 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт)


Комментарии (14)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 января 2024 22:05
NoiR,
извините за неудобства
-1
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NoiR
NoiR 20 января 2024 20:48
Беру свои слова обратно, версия игры 5.9.0, версия мода 2, работоспособность неполноценная, бесмертие нету от слова совсем.
0
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NoiR
NoiR 19 января 2024 19:50
Серго,
2 мод работает нормально, а ты просто нуб
0
Ответить
Thank you
Thank you 23 декабря 2023 02:51
Return V3 please
0
Ответить
Иван
Иван 26 октября 2023 21:34
В версии 1,не работает вип и бессмертие!
+1
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Серго
Серго 21 июня 2023 20:23
Всё поиграли и хватит, убрав мод 3 вы всё пустили под откос тк мод 1 и 2 это грёбаная помойка школьника да ещё и работающая через жопу.
+10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 мая 2023 13:29
User,
Здравствуйте, спасибо за информацию, разработчик в обнулении должен исправить)
+4
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User
User 3 мая 2023 09:23
Здравствуйте, сайт Android-1.ru, в 1-м и 2-м моде у Вас не работает бессмертие вроде бы и включено, а поменяешь множитель урона перестает работать особенно на локации морозная Хальт, то работает, то не работает, это при включенном бессмертии, может быть посмотрите проверите, с Уважением пользователь user.
+3
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Нурсултан
Нурсултан 5 января 2023 22:14
Привет бро можно мод на карту чтобы выпало всегда серо
0
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Альберт
Альберт 13 декабря 2021 19:58
Здравствуйте. Я понимаю что на деньги невозможно зделать мод. а можно апк передать уже имеющимся деньгами??? Если да то можно вставить для скачивания здесь ?
+6
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