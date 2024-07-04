My.com BV внесла свой вклад в базу данных Google Play по множеству популярных игровых продуктов во многих жанрах. В играх жанра экшн они наиболее популярны в серии Evolution, в которой параллельно работают три игры. Последняя игра в этой серии - Evolution 2: Battle for Utopia, долгожданное продолжение имени его брата. Красивые батальные сцены вернутся с новыми деталями, раскрывающими оставшиеся интересные моменты в сюжете. Игроки продолжат сопровождать солдат в научно-фантастическом стиле.





В этой части 2 будут воспроизведены наиболее интенсивные и увлекательные переживания части 1 и показаны их под другим углом. Истории вселенной Utopia представлены игрокам в более быстром, разрушительном и захватывающем темпе. Эволюция 2: Битва за Утопию будет работать радикально, плавное сочетание шутера с видом сверху, экшена, стратегии и элементов ролевой игры! Происходит матч, который заставляет игрока наблюдать за множеством вещей сразу, чтобы не умереть неожиданно. Кроме того, тактика и стили боя должны быть заранее определены, если вы хотите побеждать как можно точнее.



