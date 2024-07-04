Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню) 0.2733.89970
My.com BV внесла свой вклад в базу данных Google Play по множеству популярных игровых продуктов во многих жанрах. В играх жанра экшн они наиболее популярны в серии Evolution, в которой параллельно работают три игры. Последняя игра в этой серии - Evolution 2: Battle for Utopia, долгожданное продолжение имени его брата. Красивые батальные сцены вернутся с новыми деталями, раскрывающими оставшиеся интересные моменты в сюжете. Игроки продолжат сопровождать солдат в научно-фантастическом стиле.
В этой части 2 будут воспроизведены наиболее интенсивные и увлекательные переживания части 1 и показаны их под другим углом. Истории вселенной Utopia представлены игрокам в более быстром, разрушительном и захватывающем темпе. Эволюция 2: Битва за Утопию будет работать радикально, плавное сочетание шутера с видом сверху, экшена, стратегии и элементов ролевой игры! Происходит матч, который заставляет игрока наблюдать за множеством вещей сразу, чтобы не умереть неожиданно. Кроме того, тактика и стили боя должны быть заранее определены, если вы хотите побеждать как можно точнее.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона [x10 - x5000]
- режим бога
- Автоматическая победа
- Обойденный античит (применить с новой учетной записью)
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
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