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Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню)

Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню) 0.2733.89970

45
21
Скачать (717 Мб)
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Версия:
0.2733.89970
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
My.com B.V.
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 717 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
49 912

My.com BV внесла свой вклад в базу данных Google Play по множеству популярных игровых продуктов во многих жанрах. В играх жанра экшн они наиболее популярны в серии Evolution, в которой параллельно работают три игры. Последняя игра в этой серии - Evolution 2: Battle for Utopia, долгожданное продолжение имени его брата. Красивые батальные сцены вернутся с новыми деталями, раскрывающими оставшиеся интересные моменты в сюжете. Игроки продолжат сопровождать солдат в научно-фантастическом стиле.


В этой части 2 будут воспроизведены наиболее интенсивные и увлекательные переживания части 1 и показаны их под другим углом. Истории вселенной Utopia представлены игрокам в более быстром, разрушительном и захватывающем темпе. Эволюция 2: Битва за Утопию будет работать радикально, плавное сочетание шутера с видом сверху, экшена, стратегии и элементов ролевой игры! Происходит матч, который заставляет игрока наблюдать за множеством вещей сразу, чтобы не умереть неожиданно. Кроме того, тактика и стили боя должны быть заранее определены, если вы хотите побеждать как можно точнее.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона [x10 - x5000]
  • режим бога
  • Автоматическая победа
  • Обойденный античит (применить с новой учетной записью)

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений


 Теги темы: Мод меню, Шутер, Встроенный кэш

Скачать Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню) 0.2733.89970 взлом

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Скачать Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню) 717 Мб Ссылка 2 717 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню)


Комментарии (3)
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Ichigo
Ichigo 31 августа 2022 12:38
Не тут никакого мода
+3
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Грек
Грек 31 марта 2022 14:56
Файл не соответствует. Моды отсутствуют,только при каждом входе просит обновить и все. Сношу 
-9
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Александр
Александр 19 марта 2022 09:00
Автор тупо спиздил файл,описание ода не соответствует нихрена ,так что хуетта...
+2
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