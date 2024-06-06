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Armed Heist (Мод, Бессмертие)

Armed Heist (Мод, Бессмертие) 3.2.0

35
8
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sozap
Версия:
3.2.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 614 Мб
id приложения:
com.sozap.badmen
Русский язык:
Есть
Лайков:
35
Комментарии:
2
Просмотров:
12 796

Armed Heist погружает игроков в напряженный мир грабежей и преступлений, вдохновленный голливудскими боевиками и криминальными драмами. В этой экшн-игре от третьего лица вам предстоит принять на себя роль грабителя, осуществляющего серию смелых ограблений банков. Каждое ограбление – это уникальный вызов с использованием стратегии, ловкости и мастерства ведения огня, чтобы обойти силы правопорядка и выйти победителем.


Игра выделяется на фоне других своей впечатляющей графикой и кинематографичным подходом к визуализации действия, создавая ощущение участия в настоящем боевике. "Armed Heist" предлагает глубокую систему кастомизации персонажей и вооружения, позволяя игрокам настроить своего героя и арсенал для уникального стиля игры.


Сюжет игры и миссии постоянно развиваются, предлагая новые и все более сложные задания, в которых каждое решение и действие могут значительно повлиять на исход ограбления. Игрокам предстоит не только планировать и исполнять дерзкие ограбления, но и управлять последствиями своих действий, балансируя между риском и вознаграждением.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

[Меню игрока]

— Сбросить врага

— Нет взрывного урона

— Нет урона от пуль

— Нет отдачи


[Меню игры]

— Мгновенное открытие ящиков —

Активирован глушитель

— Активирована дульная вспышка

— Широкая точность

 Теги темы: Бессмертие, Интересные, от первого лица, Встроенный кэш

Скачать Armed Heist (Мод, Бессмертие) 3.2.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Armed Heist (Мод, Бессмертие)
614 Мб
Ссылка 2
614 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Armed Heist (Мод, Бессмертие)


Комментарии (2)
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DA-DA
DA-DA 22 апреля 2024 04:19
А кеш игры? Без Кеша игра выдает ошибку.И если даже качать с самого сайта моддера, то игра вешает 700 мб, пожалуйста обновите файл или встройте кеш, то то от данного файла нет смысла(
+1
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П
П 1 июля 2022 05:54
Спасибо за оперативность и за обнову :)
Вы самые лучшие👍
+1
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