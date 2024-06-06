Armed Heist (Мод, Бессмертие) 3.2.0
Armed Heist погружает игроков в напряженный мир грабежей и преступлений, вдохновленный голливудскими боевиками и криминальными драмами. В этой экшн-игре от третьего лица вам предстоит принять на себя роль грабителя, осуществляющего серию смелых ограблений банков. Каждое ограбление – это уникальный вызов с использованием стратегии, ловкости и мастерства ведения огня, чтобы обойти силы правопорядка и выйти победителем.
Игра выделяется на фоне других своей впечатляющей графикой и кинематографичным подходом к визуализации действия, создавая ощущение участия в настоящем боевике. "Armed Heist" предлагает глубокую систему кастомизации персонажей и вооружения, позволяя игрокам настроить своего героя и арсенал для уникального стиля игры.
Сюжет игры и миссии постоянно развиваются, предлагая новые и все более сложные задания, в которых каждое решение и действие могут значительно повлиять на исход ограбления. Игрокам предстоит не только планировать и исполнять дерзкие ограбления, но и управлять последствиями своих действий, балансируя между риском и вознаграждением.
МОД МЕНЮ
[Меню игрока]
— Сбросить врага
— Нет взрывного урона
— Нет урона от пуль
— Нет отдачи
[Меню игры]
— Мгновенное открытие ящиков —
Активирован глушитель
— Активирована дульная вспышка
— Широкая точность
Скачать Armed Heist (Мод, Бессмертие) 3.2.0 взлом
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