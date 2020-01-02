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Suspects: Таинственный особняк (Мод меню)

Suspects: Таинственный особняк (Мод меню) 2.1.20

831
147
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Версия:
2.1.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wildlife Studios
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
166 725
Скриншоты
Описание

Играйте в этот современный вариант классических настольных игр и получайте от этого массу удовольствия. Эта игра требует прямого взаимодействия между игроками, поэтому никогда не возникает путаницы или пропущенных сигналов. Все, что нужно игрокам, — это вести за собой людей и разговаривать с ними, остальное делает игра. Эта игра подходит для всех возрастов, поэтому, если ваши дети слишком малы, чтобы играть в настольные игры, они могут сыграть в Suspects: Mystery Mansion.


Ведите за собой людей и разговаривайте с ними, а затем наблюдайте за их реакцией, когда вы вводите их в заблуждение, в этой захватывающей социальной игре для 2–8 игроков!


Вашим детям понравится играть в эту игру! Они достаточно просты для понимания, и его физическая природа вовлекает их в процесс. Если вы хотите, чтобы ваши дети научились социальному взаимодействию и урокам лжи и разоблачения, тогда Suspects: Mystery Mansion — идеальная игра для вас и вашей семьи.



Информация о модах

MOD V1


МОД МЕНЮ

Легкая игра

Макс. Свет

Уменьшить


MOD V2

->Меню игрока

  • Show Imp // Новый (Имя, Живой?, Текущая комната, Убийца?) // Помните, что это предсказывает с точностью 90%
  • Макс Лайтс
  • Спам-лифт (будет постоянно подниматься и опускаться) // Новое
  • Сбросить Показать Самозванца (Делайте это после каждой встречи)
  • Совещание по вызову // Из любого места (если доступно) // Новый

-> Меню ESP

  • ESP Alive / Dead (новый) / Impostor (новый) Линии
  • Коробки ESP Alive/Dead (новинка)/Impostor (новинка)
  • Имена реальных счетов ESP // Новое

-> Веселое меню

  • Выбрать игрока
  • Размер игрока
  • Уменьшить // Новый
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Suspects: Таинственный особняк (Мод меню) v2.1.20 MOD APK

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Скачать Suspects: Таинственный особняк (Мод меню) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

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Отзывы о Suspects: Таинственный особняк (Мод меню)


Комментарии (15)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 20 февраля 2025 01:39
Хуйня полная, если не делают, нельзя
0
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Хуйня полная
Хуйня полная 19 февраля 2025 22:44
Чё за хуйня что блять нельзя просто бесконечные алмазы сделать а не хуйню какуето выгладывать ваши читы говно полное как и все остальные
+1
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Игра хуйня
Игра хуйня 6 января 2025 22:35
ЧТО ЗА ХУЙНЯ ВСЕГО 2-3 ФУНКЦИИ И ТО ПОМОЕМУ НЕКОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЮТ, КОРОЧЕ СОВЕТУЮ БЕЗ ЧИТОВ ИГРАТЬ А ТО НОРМАЛЬНО НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НО НАДО ИМ ДЕЛАТЬ ХУЙНЮ ПИЗДАТУЮ
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 мая 2024 01:11
MR_ENDER, не выходило обновление на него :(
0
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MR_ENDER
MR_ENDER 13 мая 2024 21:45
Ничего не понимаю, почему mod v2 нету??? В другом случае там просто 2-3 функции и это всё? Я ждал что-то другое
+5
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RatMod
RatMod 21 июля 2023 19:44
Работает только одна функция - zoom out
А ещё за мирных нельзя выполнять задания, возможно из-за устаревшей версии
+1
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Виктор Корнеплод
Виктор Корнеплод 4 июля 2023 20:25
Хз, не знаешь как установить версию с более обширными фунуциями?
(МOD v2)
0
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Хз
Хз 1 июля 2023 14:03
А раньше читы были по лучше не то что сейчас
+8
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Akira
Akira 8 июня 2023 16:52
Dragon  говно, тут рил только две функции так что не неси херню
-4
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Matvey
Matvey 13 декабря 2022 05:50
Dragon glass,
Нада запускать все перед началом игры выполнение заданый (фигня не знаю) а вот там снизу после виденья света даже когда выключен кстати тоже работает и там как айпад вид пол карты видно
+6
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