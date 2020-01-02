Описание

Играйте в этот современный вариант классических настольных игр и получайте от этого массу удовольствия. Эта игра требует прямого взаимодействия между игроками, поэтому никогда не возникает путаницы или пропущенных сигналов. Все, что нужно игрокам, — это вести за собой людей и разговаривать с ними, остальное делает игра. Эта игра подходит для всех возрастов, поэтому, если ваши дети слишком малы, чтобы играть в настольные игры, они могут сыграть в Suspects: Mystery Mansion.





Ведите за собой людей и разговаривайте с ними, а затем наблюдайте за их реакцией, когда вы вводите их в заблуждение, в этой захватывающей социальной игре для 2–8 игроков!





Вашим детям понравится играть в эту игру! Они достаточно просты для понимания, и его физическая природа вовлекает их в процесс. Если вы хотите, чтобы ваши дети научились социальному взаимодействию и урокам лжи и разоблачения, тогда Suspects: Mystery Mansion — идеальная игра для вас и вашей семьи.



