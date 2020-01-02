Играйте в этот современный вариант классических настольных игр и получайте от этого массу удовольствия. Эта игра требует прямого взаимодействия между игроками, поэтому никогда не возникает путаницы или пропущенных сигналов. Все, что нужно игрокам, — это вести за собой людей и разговаривать с ними, остальное делает игра. Эта игра подходит для всех возрастов, поэтому, если ваши дети слишком малы, чтобы играть в настольные игры, они могут сыграть в Suspects: Mystery Mansion.
Ведите за собой людей и разговаривайте с ними, а затем наблюдайте за их реакцией, когда вы вводите их в заблуждение, в этой захватывающей социальной игре для 2–8 игроков!
Вашим детям понравится играть в эту игру! Они достаточно просты для понимания, и его физическая природа вовлекает их в процесс. Если вы хотите, чтобы ваши дети научились социальному взаимодействию и урокам лжи и разоблачения, тогда Suspects: Mystery Mansion — идеальная игра для вас и вашей семьи.
MOD V1
МОД МЕНЮ
Легкая игра
Макс. Свет
Уменьшить
MOD V2
->Меню игрока
- Show Imp // Новый (Имя, Живой?, Текущая комната, Убийца?) // Помните, что это предсказывает с точностью 90%
- Макс Лайтс
- Спам-лифт (будет постоянно подниматься и опускаться) // Новое
- Сбросить Показать Самозванца (Делайте это после каждой встречи)
- Совещание по вызову // Из любого места (если доступно) // Новый
-> Меню ESP
- ESP Alive / Dead (новый) / Impostor (новый) Линии
- Коробки ESP Alive/Dead (новинка)/Impostor (новинка)
- Имена реальных счетов ESP // Новое
-> Веселое меню
- Выбрать игрока
- Размер игрока
- Уменьшить // Новый
Скачать Suspects: Таинственный особняк (Мод меню) v2.1.20 MOD APK
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