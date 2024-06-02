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Crazy Goal - Стикмен Футбол (Мод, Много денег)

Crazy Goal - Стикмен Футбол (Мод, Много денег) 0.1.48

21
3
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gamegou Limited
Версия:
0.1.48
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.soccer.football.kick
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
0
Просмотров:
6 731

Super Goal — это игра, которая может подарить вам массу удовольствия в свободное время. Если вы увлекаетесь футболом, эта игра станет незаменимой в вашей коллекции. В этой игре игроки примут участие в чрезвычайно драматичных футбольных матчах. И особый момент, несомненно, будет заключаться в том, что игроки внутри игры — люди-палки. Почти во всех играх, которые могут дать игрокам наилучшие впечатления, геймплей всегда будет главной заботой. Игроки столкнутся с проблемами и манипуляциями, которые Super Goal ставит через встроенный игровой процесс. Таким образом, создатели игры также исследовали и разработали увлекательную и уникальную систему геймплея для своих продуктов.


Этот экшн-геймплей позволит игроку не выполнять слишком много операций, но персонаж все равно будет управляться по своему желанию. Простыми касаниями и движениями игрок внутри вашей игры сможет легко управлять своим мячом, чтобы он летал, как и планировалось. Самым важным, что вам нужно иметь, несомненно, будут мысли и планы, изложенные для каждой ситуации с мячом, чтобы они могли достичь конечного пункта назначения.



Скриншоты

Информация о модах

Бесплатные награды, деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Crazy Goal - Стикмен Футбол (Мод, Много денег) 0.1.48 взлом

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Скачать Crazy Goal - Стикмен Футбол (Мод, Много денег)
95 Мб
Ссылка 2
95 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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