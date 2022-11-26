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Block Mortal Survival Battle (Мод, Много денег)

Block Mortal Survival Battle (Мод, Много денег) 1.66

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Версия:
1.66
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Aeria Canada
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 925
Скриншоты
Описание

Block Mortal Survival Battle - это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы классической пиксельной графики с захватывающими боями на арене. В этой игре игроки берут на себя роль "воинов коробок", персонажей с уникальным пиксельным дизайном, и стремятся доминировать в таблице лидеров.


Основная цель игры - завоевать титулы и достичь вершины таблицы лидеров. Для этого игрокам предстоит участвовать в интенсивных и агрессивных сражениях. Геймплей поощряет активные и решительные действия, позволяя игрокам быстро завершать матчи. Одной из ключевых особенностей Block Mortal Survival Battle является возможность тонкой настройки персонажей и их вооружения. Это дает игрокам свободу в создании уникального бойца, полностью соответствующего их стилю игры. Благодаря этому, каждый персонаж становится уникальным, отражая индивидуальность игрока.


Кроме того, игра обладает динамичным и взрывным стилем боев, что делает каждый матч непредсказуемым и захватывающим. Успешные сражения вознаграждаются бонусами и достижениями, стимулируя игроков к дальнейшему совершенствованию своих навыков.



Информация о модах

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОПУСК УРОВНЯ ВОЛНЫ

2. НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны убить только 1 врага, чтобы активировать пропуск матча на уровне. Нет необходимости убивать всех врагов.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Block Mortal Survival Battle (Мод, Много денег) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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