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Muscle Rush: Динамичный раннер (Мод, Много монет)

Muscle Rush: Динамичный раннер (Мод, Много монет) 1.2.17

10
3
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.2.17
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.muscle.rush
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
3 143

Muscle Rush - это захватывающая игра, которая поможет вам достичь мускулистого тела и улучшить свои физические способности. Если вы мечтаете о сильном и здоровом теле, эта игра предоставит вам возможность преодолеть физические барьеры и стать настоящим атлетом.


В игре Muscle Rush вам предстоит выполнить разнообразные упражнения, чтобы увеличить свою силу и выносливость. Это не только поможет вам укрепить свое тело, но и сделает вас более здоровым и энергичным. Упражнения в игре представлены в форме мини-игр, что делает процесс тренировки увлекательным и интересным. Однако в Muscle Rush не только тренировки, но и сражения. Вы будете сталкиваться с головорезами и соперниками, которые будут вас испытывать. Вам придется использовать свою силу и скорость, чтобы одолеть противников и доказать свое превосходство.


Графика игры выполнена в ярком и стильном стиле, что придает игре дополнительную привлекательность. Вы также сможете настраивать своего персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите.



Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Muscle Rush: Динамичный раннер (Мод, Много монет) 1.2.17 взлом

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Скачать Muscle Rush: Динамичный раннер (Мод, Много монет)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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