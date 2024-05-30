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Моя Говорящая Анджела 2 (Мод, Много денег)

Моя Говорящая Анджела 2 (Мод, Много денег) 2.8.2.26621

286
31
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Outfit7 Limited
Версия:
2.8.2.26621
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.outfit7.mytalkingangela2
Русский язык:
Есть
Лайков:
286
Комментарии:
0
Просмотров:
50 008

My Talking Angela 2 - увлекательная мобильная игра, предназначенная для развлечения игроков всех возрастов. Эта игра предоставляет возможность позаботиться о виртуальной подруге, красивой котячей героине по имени Анжела. Вам предстоит заботиться о ней, создавать уникальный облик и проводить время в разнообразных развлечениях. Основной акцент игры - это персонализация Анжелы. Вы сможете придать ей собственный стиль, выбрав модные наряды, стильные аксессуары и даже изменить прическу. Таким образом, вы создадите уникальный облик вашей котячей подруги.


Забота о Анжеле также играет важную роль. Вы будете кормить ее, укладывать спать и следить за ее настроением. Правильный уход поможет Анжеле оставаться счастливой и довольной. В игре доступно множество увлекательных мини-игр, которые позволят вам разнообразить игровой процесс. Вы сможете играть в головоломки, аркады и многое другое, зарабатывая игровую валюту и получая удовольствие.


My Talking Angela 2 также предлагает социальное взаимодействие с Анжелой. Вы сможете общаться с ней, задавать вопросы и получать ответы. Это создает ощущение общения с живым персонажем и делает игровой опыт более интересным. Игра также предлагает различные развлечения и приключения, включая посещение театра и путешествия по миру. Вам не придется скучать, так как у вас всегда будет множество возможностей для развлечений.


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег и бриллиантов.

После первого запуска игры нужно нажать на кнопку «Продолжить» (если выбрать «Новая игра», то денег не будет).

 Теги темы: Много денег

Скачать Моя Говорящая Анджела 2 (Мод, Много денег) 2.8.2.26621 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Моя Говорящая Анджела 2 (Мод, Много денег)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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