android-1.ru / Игры / Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню)
Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню)

Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) 5.18

224
47
Скачать (500 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
5.18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Edkon Games GmbH
Категория:
Игры / На русском / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
65 391

Fire Strike — идеальная боевая игра, которая позволит вам стать лучшим героем, которым вы можете быть. Это высокотехнологичная электронная игра-стрелялка, которая в сочетании создает превосходный боевой опыт. В городе появились странные нападающие, и вам придется столкнуться с ними в погоне, а может и на расстоянии. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас!


Fire Strike позволяет любому стать героем, не беспокоясь о механических деталях или тонкостях самой игры. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас! Получите один сегодня и начните спасать свой мир прямо сейчас! Хватит тратить время и деньги на механические игры и начните играть в Fire Strike прямо сейчас!


Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) - Игра сможет порадовать вас своим геймплеем и красивой графикой. Вы будете играть 5 на 5 в быстрых матчах, которые обычно длятся 5-7 Минут, улучшайте своё оружие и снаряжение, покупайте новые пушки. Практичные элементы управления поддерживают режим автоматического огня, что значительно упрощает взаимодействие с кнопками на сенсорных экранах. Регулярно проводимые чемпионаты демонстрируют мастерство и опыт собранной команды единомышленников. Победа в них приносит приятные награды и возможность персонализировать своего персонажа с головы до пяток.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Нет отдачи
  • Нет разброса

МОД 2

  • МОД Меню
  • Установить поле зрения  // пользовательское поле зрения
  • Помощь в прицеливании  // Увеличение помощи в прицеливании
  • Без отдачи  // Убирает отдачу
  • No Spread  // Удаляет разброс оружия
  • Без светошумовой гранаты  // Удаляет эффект светошумовой гранаты
  • Враги не будут стрелять  // Только против ИИ
  • Красный перекрестие  // Прицел становится красным при наведении на врага
  • Нет рекламы  // Нет рекламы после окончания матча



 Теги темы: Мод меню, Шутер, Встроенный кэш

Скачать Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) 5.18 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 500 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 500 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Empires and Allies (Мод, Лёгкая игра)
Empires and Allies (Мод, Лёгкая игра)
Версия: 1.132.2009206
Hotel Elevator: Веселый симулятор лифта (Мод, Много денег)
Hotel Elevator: Веселый симулятор лифта (Мод, Много денег)
Версия: 3.0.7.378
Реальная Рыбалка (ключ). Симулятор рыбной ловли. (Мод, Много денег)
Реальная Рыбалка (ключ). Симулятор рыбной ловли. (Мод, Много денег)
Версия: 1.14.4.683
Божественный супер блейд (Мод, Много денег)
Божественный супер блейд (Мод, Много денег)
Версия: 1.67.17
Tap Tap Builder (Мод, Много денег)
Tap Tap Builder (Мод, Много денег)
Версия: 5.2.2
Homicide Squad: Поиск скрытых предметов и улик (Мод, много денег)
Homicide Squad: Поиск скрытых предметов и улик (Мод, много денег)
Версия: 2.35.6601
Monster Breaker Hero (Мод, Много денег)
Monster Breaker Hero (Мод, Много денег)
Версия: 11.21
GT Racing 2: The Real Car Exp (Мод, Много денег)
GT Racing 2: The Real Car Exp (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.1c

Отзывы о Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Александр Прутской
Александр Прутской 7 сентября 2022 18:22
Хорошо бы ещё и взлом на деньги 💰 сделать,было бы шикарно.
+19
Ответить