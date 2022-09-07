Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) 5.18
Fire Strike — идеальная боевая игра, которая позволит вам стать лучшим героем, которым вы можете быть. Это высокотехнологичная электронная игра-стрелялка, которая в сочетании создает превосходный боевой опыт. В городе появились странные нападающие, и вам придется столкнуться с ними в погоне, а может и на расстоянии. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас!
Fire Strike позволяет любому стать героем, не беспокоясь о механических деталях или тонкостях самой игры. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас! Получите один сегодня и начните спасать свой мир прямо сейчас! Хватит тратить время и деньги на механические игры и начните играть в Fire Strike прямо сейчас!
Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) - Игра сможет порадовать вас своим геймплеем и красивой графикой. Вы будете играть 5 на 5 в быстрых матчах, которые обычно длятся 5-7 Минут, улучшайте своё оружие и снаряжение, покупайте новые пушки. Практичные элементы управления поддерживают режим автоматического огня, что значительно упрощает взаимодействие с кнопками на сенсорных экранах. Регулярно проводимые чемпионаты демонстрируют мастерство и опыт собранной команды единомышленников. Победа в них приносит приятные награды и возможность персонализировать своего персонажа с головы до пяток.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Нет отдачи
- Нет разброса
МОД 2
- МОД Меню
- Установить поле зрения // пользовательское поле зрения
- Помощь в прицеливании // Увеличение помощи в прицеливании
- Без отдачи // Убирает отдачу
- No Spread // Удаляет разброс оружия
- Без светошумовой гранаты // Удаляет эффект светошумовой гранаты
- Враги не будут стрелять // Только против ИИ
- Красный перекрестие // Прицел становится красным при наведении на врага
- Нет рекламы // Нет рекламы после окончания матча
Скачать Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) 5.18 взлом
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