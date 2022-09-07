Fire Strike — идеальная боевая игра, которая позволит вам стать лучшим героем, которым вы можете быть. Это высокотехнологичная электронная игра-стрелялка, которая в сочетании создает превосходный боевой опыт. В городе появились странные нападающие, и вам придется столкнуться с ними в погоне, а может и на расстоянии. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас!





Fire Strike позволяет любому стать героем, не беспокоясь о механических деталях или тонкостях самой игры. Если вы хотите спасти город, то эта игра для вас! Получите один сегодня и начните спасать свой мир прямо сейчас! Хватит тратить время и деньги на механические игры и начните играть в Fire Strike прямо сейчас!





Fire Strike Online: Стрелялки - Free FPS шутер (Мод меню) - Игра сможет порадовать вас своим геймплеем и красивой графикой. Вы будете играть 5 на 5 в быстрых матчах, которые обычно длятся 5-7 Минут, улучшайте своё оружие и снаряжение, покупайте новые пушки. Практичные элементы управления поддерживают режим автоматического огня, что значительно упрощает взаимодействие с кнопками на сенсорных экранах. Регулярно проводимые чемпионаты демонстрируют мастерство и опыт собранной команды единомышленников. Победа в них приносит приятные награды и возможность персонализировать своего персонажа с головы до пяток.