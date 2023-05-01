World War 2 - Battle Combat (Стрелялки Онлайн FPS) (Мод, Радар) - Если вы любите игры Второй Мировой Войны, эта игра отлично подойдёт. Окунитесь в экшен исторических баталий в знакомых на слух местах, таких как: Берлин, Нормандия, Мидуэй и многие другие. Вас ждёт захватывающий геймплей и большой выбор исторического оружия.
Кроме того, в игре есть несколько интересных режимов игры, командная или одиночная игра, захват точек, гонка вооружений и много других не менее интересных! Принимайте участие в сражениях на 5-ти исторических местах. В игре более 6 игровых режимов и до 10 человек в одном сражении.
МОД 1
[МЕНЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ]
– МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
– МАКСИМАЛЬНЫЙ РАНГ В ЛИГЕ
– НЕВИДИМАЯ КАРТА ИГРОКА
[МЕНЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ]
– GODMODE (ВСЕ)
– ЭФФЕКТ БЕГА
– КРОЛИК ХОУП
– НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ
– БОТЫ НЕ МОГУТ ТЕБЯ УБИТЬ
– ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ВСПЫШКИ
– НИКАКОГО ОГЛУШЕНИЯ
[МЕНЮ ОРУЖИЯ]
– НЕТ ОТДАЧИ
– НИКАКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
– БЫСТРЫЙ ОГОНЬ
– БЕЗ РАЗБРОСА ПРЫЖКОВ
МОД 2
- Враги постоянно видны на радаре.
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