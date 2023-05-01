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World War 2: Военные игры (Мод, Радар)

World War 2: Военные игры 4.70

Встроенный кэш
35
8
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Версия:
4.70
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Edkon Games GmbH
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 652 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 887
Скриншоты
Описание

World War 2 - Battle Combat (Стрелялки Онлайн FPS) (Мод, Радар) - Если вы любите игры Второй Мировой Войны, эта игра отлично подойдёт. Окунитесь в экшен исторических баталий в знакомых на слух местах, таких как: Берлин, Нормандия, Мидуэй и многие другие. Вас ждёт захватывающий геймплей и большой выбор исторического оружия.


Кроме того, в игре есть несколько интересных режимов игры, командная или одиночная игра, захват точек, гонка вооружений и много других не менее интересных! Принимайте участие в сражениях на 5-ти исторических местах. В игре более 6 игровых режимов и до 10 человек в одном сражении.


Информация о модах

МОД 1


[МЕНЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ]

– МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

– МАКСИМАЛЬНЫЙ РАНГ В ЛИГЕ

– НЕВИДИМАЯ КАРТА ИГРОКА


[МЕНЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ]

– GODMODE (ВСЕ)

– ЭФФЕКТ БЕГА

– КРОЛИК ХОУП

– НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ

– БОТЫ НЕ МОГУТ ТЕБЯ УБИТЬ

– ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ВСПЫШКИ

– НИКАКОГО ОГЛУШЕНИЯ


[МЕНЮ ОРУЖИЯ]

– НЕТ ОТДАЧИ

– НИКАКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

– БЫСТРЫЙ ОГОНЬ

– БЕЗ РАЗБРОСА ПРЫЖКОВ


МОД 2

  • Враги постоянно видны на радаре.


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Игра входит в подборки:
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Военные игры на Андроид
 Теги темы: Встроенный кэш, Военные

Скачать World War 2: Военные игры (Мод, Радар) v4.70 MOD APK

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MOD V1 652 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 652 Мб

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