Описание

World War 2 - Battle Combat (Стрелялки Онлайн FPS) (Мод, Радар) - Если вы любите игры Второй Мировой Войны, эта игра отлично подойдёт. Окунитесь в экшен исторических баталий в знакомых на слух местах, таких как: Берлин, Нормандия, Мидуэй и многие другие. Вас ждёт захватывающий геймплей и большой выбор исторического оружия.





Кроме того, в игре есть несколько интересных режимов игры, командная или одиночная игра, захват точек, гонка вооружений и много других не менее интересных! Принимайте участие в сражениях на 5-ти исторических местах. В игре более 6 игровых режимов и до 10 человек в одном сражении.