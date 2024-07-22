Описание

The Baby in Yellow — это захватывающая игра в новом стиле, которую невозможно игнорировать, если вы являетесь поклонником жанра ужасов. В отличие от страшных и кровавых сцен, в центре внимания находится образ ребенка, но стоит отметить, что это не обычный ребенок. В нем пребывает сила дьявола, и вам предстоит выступить в роли няни в этом жутком доме.





Сюжет игры разворачивается в течение трех дней, в которые вам придется заботиться о малыше, который все еще находится в подгузнике. Однако самое странное в этом всем — это то, что вы никогда не увидите лица его родителей. Постепенно вы начнете осознавать, что вокруг малыша происходят необъяснимые вещи, и вас ожидают множество сюрпризов и открытий о его тайнах.





Однако будьте готовы к тому, что в игре вы также испытаете жуткие чувства, которые задернут дух и наполнят ваше сердце страхом. The Baby in Yellow подарит вам атмосферу ужаса и интриги, которая не оставит вас равнодушными. Погрузитесь в мрачный мир этой игры и узнайте, какие тайны скрывает этот загадочный ребенок.