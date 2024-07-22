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Младенчик в желтом (Мод, Без рекламы)

Младенчик в желтом (Мод, Без рекламы) 2.2.3

82
13
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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Team Terrible
Категория:
Аркады / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 643
Скриншоты
Описание

The Baby in Yellow — это захватывающая игра в новом стиле, которую невозможно игнорировать, если вы являетесь поклонником жанра ужасов. В отличие от страшных и кровавых сцен, в центре внимания находится образ ребенка, но стоит отметить, что это не обычный ребенок. В нем пребывает сила дьявола, и вам предстоит выступить в роли няни в этом жутком доме.


Сюжет игры разворачивается в течение трех дней, в которые вам придется заботиться о малыше, который все еще находится в подгузнике. Однако самое странное в этом всем — это то, что вы никогда не увидите лица его родителей. Постепенно вы начнете осознавать, что вокруг малыша происходят необъяснимые вещи, и вас ожидают множество сюрпризов и открытий о его тайнах.


Однако будьте готовы к тому, что в игре вы также испытаете жуткие чувства, которые задернут дух и наполнят ваше сердце страхом. The Baby in Yellow подарит вам атмосферу ужаса и интриги, которая не оставит вас равнодушными. Погрузитесь в мрачный мир этой игры и узнайте, какие тайны скрывает этот загадочный ребенок.


Информация о модах

Разблокировка скина, удаление всплывающих окон с рекламой

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Без рекламы, Хоррор

Скачать Младенчик в желтом (Мод, Без рекламы) v2.2.3 MOD APK

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Скачать Младенчик в желтом (Мод, Без рекламы) 325 Мб Ссылка 2 325 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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