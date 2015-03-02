Описание

Симулятор Водителя - Лучшие Игры Бесплатно (Мод, Много денег/без рекламы) - Отличный симулятор по вождению автомобиля. В игре вам предстоит сесть за руль автомобиля и начать своё перемещения по открытому миру. Открытый мир - это значит что вы сможете перемещаться куда захотите и делать что заходите, а не следовать стандартному пути.





Окунитесь в увлекательную и динамичную игру со своими трудностями, которые вам нужно будет решать. Все модели автомобилей полностью детализированы, кроме того - вы сможете применять тюнинг к каждому из автомобилей. Испытайте новый опыт вождения автомобилей в большом и живом городе!