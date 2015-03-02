Версия:
2.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Oppana Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
32 464
Описание
Симулятор Водителя - Лучшие Игры Бесплатно (Мод, Много денег/без рекламы) - Отличный симулятор по вождению автомобиля. В игре вам предстоит сесть за руль автомобиля и начать своё перемещения по открытому миру. Открытый мир - это значит что вы сможете перемещаться куда захотите и делать что заходите, а не следовать стандартному пути.
Окунитесь в увлекательную и динамичную игру со своими трудностями, которые вам нужно будет решать. Все модели автомобилей полностью детализированы, кроме того - вы сможете применять тюнинг к каждому из автомобилей. Испытайте новый опыт вождения автомобилей в большом и живом городе!
Информация о модах
Много денег
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Игра входит в подборки:
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