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Robot Shark (Мод, Много навыков)

Robot Shark (Мод, Много навыков) 3.4.1

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Версия:
3.4.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naxeex Robots
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 769

Robot Shark (Мод, Много навыков) - Вы будете управлять интересным механизмом, который является наполовину подлодкой и наземным ботом. На протяжении всей истории ученые создавали уникального киборга в секретной лаборатории и решили испытать его в боевых условиях. Для этого они отправили его на тропический остров, где находится большой город. Игроку предстоит выполнять различные миссии, чтобы исследовать глубины острова и искать затонувшие сокровища. Игроки также могут посетить мегаполис.


Вы сможете исследовать глубины морей и открывать новые участки земли и делать всё что захотите. Проходите большое разнообразие квестов и сражений с врагами.


Скриншоты

Информация о модах

Используйте неограниченное количество навыков.

Скачать Robot Shark (Мод, Много навыков) 3.4.1 взлом

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