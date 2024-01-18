Robot Shark (Мод, Много навыков) - Вы будете управлять интересным механизмом, который является наполовину подлодкой и наземным ботом. На протяжении всей истории ученые создавали уникального киборга в секретной лаборатории и решили испытать его в боевых условиях. Для этого они отправили его на тропический остров, где находится большой город. Игроку предстоит выполнять различные миссии, чтобы исследовать глубины острова и искать затонувшие сокровища. Игроки также могут посетить мегаполис.





Вы сможете исследовать глубины морей и открывать новые участки земли и делать всё что захотите. Проходите большое разнообразие квестов и сражений с врагами.