Описание

Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) - Встречайте вторую часть легендарной головоломки с интересными персонажами в виде лягушек. В эту игру довольно просто и весело играть, познакомьтесь с новыми друзьями Ам Няма и помогите им заполучить такие желанные леденцы. Вам понравится этот затягивающий игровой процесс. Например, леденцы, которыми вы должны кормить своего Ом Ньяма, больше не бесполезны, чтобы висеть на веревках в воздухе. Их необходимо перекатывать по всей площадке с учетом найденных площадок, выступов и других предметов.