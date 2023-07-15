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Cut the Rope 2 (Мод, Много денег)

Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) 1.44.0

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Версия:
1.44.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZeptoLab
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 200
Скриншоты
Описание

Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) - Встречайте вторую часть легендарной головоломки с интересными персонажами в виде лягушек. В эту игру довольно просто и весело играть, познакомьтесь с новыми друзьями Ам Няма и помогите им заполучить такие желанные леденцы. Вам понравится этот затягивающий игровой процесс. Например, леденцы, которыми вы должны кормить своего Ом Ньяма, больше не бесполезны, чтобы висеть на веревках в воздухе. Их необходимо перекатывать по всей площадке с учетом найденных площадок, выступов и других предметов.


Информация о модах

Большое количество монет

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) v1.44.0 MOD APK

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Скачать Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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