Версия:
1.44.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZeptoLab
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 200
Описание
Cut the Rope 2 (Мод, Много денег) - Встречайте вторую часть легендарной головоломки с интересными персонажами в виде лягушек. В эту игру довольно просто и весело играть, познакомьтесь с новыми друзьями Ам Няма и помогите им заполучить такие желанные леденцы. Вам понравится этот затягивающий игровой процесс. Например, леденцы, которыми вы должны кормить своего Ом Ньяма, больше не бесполезны, чтобы висеть на веревках в воздухе. Их необходимо перекатывать по всей площадке с учетом найденных площадок, выступов и других предметов.
Информация о модах
Большое количество монет
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