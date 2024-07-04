android-1.ru / Игры / На русском / Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked)
Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked)

Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked) 1.6.322

22
7
Скачать (51 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.6.322
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Orbital Nine Games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
28 207

Brain It On - Супер красивая и популярная игра с более чем 50 миллионами загрузок в стиле головоломок на основе физики от Orbital Nine для Android. Она доступна бесплатно в Google Play и является одной из самых загружаемых категорий головоломок. игры. Объединив «правила физики и дизайн объектов», эта игра смогла создать один из самых привлекательных механизмов игрового процесса, так что для достижения прогресса на любом этапе вы должны следовать инструкциям, которые вам сначала говорят! Немец, который играет очень важную роль в очаровании игры, умеет отвечать на головоломки!


Для того, чтобы уметь решать головоломки, вам нужно рисовать рукой на экране и рисовать объекты, поэтому в зависимости от предстоящей задачи игрок построит все необходимое и добавит это в окружающую среду. Представьте себе три шара рядом друг с другом и на одной высоте, теперь ваша задача - поместить всего два шара в один контейнер. Конечно, поскольку все три объекта расположены рядом, вам нужно что- то сделать, чтобы их разделить. Таким образом, вы можете достичь своей цели, сконструировав предмет и бросив его на шары!


Скриншоты

Информация о модах

Полная платная игра

ОБЪЯВЛЕНИЯ УДАЛЕНЫ

 Теги темы: Unlocked, Без рекламы

Скачать Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked) 1.6.322 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Cookie Cats (Мод, Много денег)
Cookie Cats (Мод, Много денег)
Версия: 1.71.0
Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег)
Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег)
Версия: 2.3.1
Miss Merge: Mystery Story (Мод, Много денег)
Miss Merge: Mystery Story (Мод, Много денег)
Версия: 3.0.8
Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки)
Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 4.6.2
Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)
Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 3.4.5
Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)
Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.46
Toca Life: School
Toca Life: School
Версия: 1.7.1-play
Toca Mystery House
Toca Mystery House
Версия: 2.2-play

Отзывы о Brain It On! - Physics Puzzles (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив