Brain It On - Супер красивая и популярная игра с более чем 50 миллионами загрузок в стиле головоломок на основе физики от Orbital Nine для Android. Она доступна бесплатно в Google Play и является одной из самых загружаемых категорий головоломок. игры. Объединив «правила физики и дизайн объектов», эта игра смогла создать один из самых привлекательных механизмов игрового процесса, так что для достижения прогресса на любом этапе вы должны следовать инструкциям, которые вам сначала говорят! Немец, который играет очень важную роль в очаровании игры, умеет отвечать на головоломки!





Для того, чтобы уметь решать головоломки, вам нужно рисовать рукой на экране и рисовать объекты, поэтому в зависимости от предстоящей задачи игрок построит все необходимое и добавит это в окружающую среду. Представьте себе три шара рядом друг с другом и на одной высоте, теперь ваша задача - поместить всего два шара в один контейнер. Конечно, поскольку все три объекта расположены рядом, вам нужно что- то сделать, чтобы их разделить. Таким образом, вы можете достичь своей цели, сконструировав предмет и бросив его на шары!