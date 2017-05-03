android-1.ru / Игры / На русском / Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки)
Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки)

Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки) 4.6.8

35
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.6.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 459
Скриншоты
Описание

Воспитание солдата - Вы вступаете в битву против грозных боссов, представляющих различные регионы и сверхдержавы мира. Колония, над которой идет борьба за контроль, становится объектом конфликта. Как солдат, вы не можете позволить этому произойти и должны действовать. Ваша задача состоит в защите и атаке в подходящий момент. Вам необходимо проявить мудрость и стратегическое мышление, чтобы быстро противостоять неблагоприятным последствиям. Ваши действия будут иметь решающее значение для исхода сражений.


Вы должны разработать эффективные планы как в отношении военной техники, так и в отношении личного состава. Используйте свои навыки и ресурсы, чтобы создать впечатляющую производительность и переломить ситуацию в вашу пользу. Каждое принятое вами решение может быть решающим фактором в битве.


Будьте мудры и стратегичны, чтобы справиться с противниками и привести свою команду к победе. Вам придется преодолеть много препятствий, но с вашими знаниями и решительностью вы сможете достичь своей цели.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Убить одним выстрелом
  • Скорость игрока
  • Неограниченное количество драгоценных камней / золота (перезапустите игру, чтобы обновить, если закончатся)
  • Уровень 100
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Бесплатные покупки, Пиксельная, Зомби

Скачать Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки) v4.6.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)
Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 3.5.17
Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)
Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)
Version: 1.0.56
Toca Life: School
Toca Life: School
Version: 1.7.1-play
Toca Mystery House
Toca Mystery House
Version: 2.2-play
Zombie Forest HD: Survival (Мод, Высокий уровень)
Zombie Forest HD: Survival (Мод, Высокий уровень)
Version: 1.41
MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню)
MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню)
Version: 0.91.0.120515865
Darts of Fury (Мод, Unlocked)
Darts of Fury (Мод, Unlocked)
Version: 4.3.0.3442
My Town : Дом друга (Мод, Unlocked)
My Town : Дом друга (Мод, Unlocked)
Version: 1.24

Отзывы о Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив