Воспитание солдата - Вы вступаете в битву против грозных боссов, представляющих различные регионы и сверхдержавы мира. Колония, над которой идет борьба за контроль, становится объектом конфликта. Как солдат, вы не можете позволить этому произойти и должны действовать. Ваша задача состоит в защите и атаке в подходящий момент. Вам необходимо проявить мудрость и стратегическое мышление, чтобы быстро противостоять неблагоприятным последствиям. Ваши действия будут иметь решающее значение для исхода сражений.
Вы должны разработать эффективные планы как в отношении военной техники, так и в отношении личного состава. Используйте свои навыки и ресурсы, чтобы создать впечатляющую производительность и переломить ситуацию в вашу пользу. Каждое принятое вами решение может быть решающим фактором в битве.
Будьте мудры и стратегичны, чтобы справиться с противниками и привести свою команду к победе. Вам придется преодолеть много препятствий, но с вашими знаниями и решительностью вы сможете достичь своей цели.
- Режим бога
- Убить одним выстрелом
- Скорость игрока
- Неограниченное количество драгоценных камней / золота (перезапустите игру, чтобы обновить, если закончатся)
- Уровень 100
Скачать Воспитание солдата (Мод, Бесплатные покупки) v4.6.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.