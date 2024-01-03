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Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)

Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег) 1.0.56

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Версия:
1.0.56
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
21 549
Скриншоты
Описание

Эпоха Современности 1 Премиум - это захватывающая игра, которая предоставляет игрокам уникальную возможность взять на себя роль лидера современной нации и влиять на судьбу своей страны. Ваше решения и стратегия будут иметь огромное значение для развития вашей цивилизации.


Вы можете выбрать путь доброго диктатора, стремящегося к благополучию своего народа, или жестокого лидера, решающего проблемы своей страны с железной рукой. Решение полностью за вами. В игре вы столкнетесь с различными геополитическими, экономическими и военными вызовами, и только ваше мастерство в управлении и принятии решений поможет вашей цивилизации достичь величия.



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 Теги темы: Много денег

Скачать Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег) v1.0.56 MOD APK

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Отзывы о Эпоха Современности 1 Премиум (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 12 октября 2022 00:54
Пишет, что сервисы Гугл плец недоступны. Устанавливал через лаки патчер. интернет включал/выключал, ничего не помогло.
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