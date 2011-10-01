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ROME: Total War (Полная версия)

ROME: Total War (Полная версия) 1.10.11RC2

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Версия:
1.10.11RC2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 215
Скриншоты
Описание

ROME: Total War - это увлекательная стратегическая игра, которая позволяет вам окунуться в мир Древнего Рима и стать главнокомандующим своей армией.


В игре вы сможете совершать путешествия по обширным древним полям сражений, где тысячи анимированных солдат будут взаимодействовать на поле боя. Легионеры будут сражаться с копейщиками, лучники стрелять в небо, а кавалерия окружать вас с грохотом. Детализированная боевая графика делает каждое сражение по-настоящему впечатляющим.


Кроме того, игра предлагает пошаговую кампанию, где вы будете управлять своими владениями, развивать экономику, религию, и проводить политические мероприятия. Вам придется балансировать между множеством аспектов государственного управления, чтобы разработать грандиозную стратегию и обеспечить успешное расширение вашей империи.


Информация о модах

Полная игра

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 Теги темы: Встроенный кэш

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