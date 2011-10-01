Описание

ROME: Total War - это увлекательная стратегическая игра, которая позволяет вам окунуться в мир Древнего Рима и стать главнокомандующим своей армией.





В игре вы сможете совершать путешествия по обширным древним полям сражений, где тысячи анимированных солдат будут взаимодействовать на поле боя. Легионеры будут сражаться с копейщиками, лучники стрелять в небо, а кавалерия окружать вас с грохотом. Детализированная боевая графика делает каждое сражение по-настоящему впечатляющим.





Кроме того, игра предлагает пошаговую кампанию, где вы будете управлять своими владениями, развивать экономику, религию, и проводить политические мероприятия. Вам придется балансировать между множеством аспектов государственного управления, чтобы разработать грандиозную стратегию и обеспечить успешное расширение вашей империи.