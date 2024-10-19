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Soul Knight Prequel (Мод, Спидхак)

Soul Knight Prequel (Мод, Спидхак) 1.3.0

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ChillyRoom
Категория:
Ролевые / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 101
Скриншоты
Описание

Soul Knight Prequel - это захватывающая экшен-RPG, действие которой разворачивается в мире магии и фэнтезии задолго до прибытия инопланетян. Игра сочетает в себе привычный стиль рисовки и динамичный геймплей из оригинала с новыми качествами и возможностями.


Игрокам предстоит исследовать подземелья, сражаться с монстрами и боссами, а также адаптироваться к быстро меняющимся событиям в мире игры. Они смогут построить и управлять своей собственной деревней, заботиться о её жителях и развивать её.


Soul Knight Prequel сохраняет знакомый юмор и атмосферу оригинала, что делает её отличным выбором для всех, кто ценит захватывающие приключения в фэнтезийном мире.


Информация о модах

1. Таймхак

2. Спидхак

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Скачать Soul Knight Prequel (Мод, Спидхак) v1.3.0 MOD APK

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