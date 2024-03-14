City Island 6: Building Life (Мод, Много денег) 2.6.0
Станьте мэром процветающего города
City Island 6: Building Life - это захватывающая игра, которая позволит вам стать мэром развивающегося города и создать свой уникальный островной мир. В этой игре вас ждет множество увлекательных возможностей, включая разнообразные ландшафты и тематические города. Вы сможете строить и улучшать различные здания, привлекать жителей, развивать инфраструктуру и делать свой город живым и процветающим.
City Island 6 предоставляет вам возможность насладиться игровым процессом в любое время и в любом месте, даже без доступа к Интернету. Вы сможете сохранять свой прогресс в облаке, что позволит вам играть на разных устройствах, не беспокоясь о потере данных.
Примите вызов и создайте самый великолепный и процветающий город в City Island 6: Building Life! Развивайте свои навыки строительства, планирования и управления ресурсами, чтобы достичь успеха в этой увлекательной игре.
1. Неограниченное количество денег
2. Неограниченное золото
3. Неограниченное количество фишек
4. Неограниченное количество ключей
Примечание . Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество!
Скачать City Island 6: Building Life (Мод, Много денег) 2.6.0 взлом
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