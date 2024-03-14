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City Island 6: Building Life (Мод, Много денег)

City Island 6: Building Life (Мод, Много денег) 2.6.0

Станьте мэром процветающего города
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society - Build Town City Building Games
Версия:
2.6.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.sparklingsociety.cityisland6
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 064

City Island 6: Building Life - это захватывающая игра, которая позволит вам стать мэром развивающегося города и создать свой уникальный островной мир. В этой игре вас ждет множество увлекательных возможностей, включая разнообразные ландшафты и тематические города. Вы сможете строить и улучшать различные здания, привлекать жителей, развивать инфраструктуру и делать свой город живым и процветающим.


City Island 6 предоставляет вам возможность насладиться игровым процессом в любое время и в любом месте, даже без доступа к Интернету. Вы сможете сохранять свой прогресс в облаке, что позволит вам играть на разных устройствах, не беспокоясь о потере данных.


Примите вызов и создайте самый великолепный и процветающий город в City Island 6: Building Life! Развивайте свои навыки строительства, планирования и управления ресурсами, чтобы достичь успеха в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное золото

3. Неограниченное количество фишек

4. Неограниченное количество ключей


Примечание . Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество!

 Теги темы: Много денег

Скачать City Island 6: Building Life (Мод, Много денег) 2.6.0 взлом

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Скачать City Island 6: Building Life (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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