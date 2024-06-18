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Sandbox Zombies (Мод, Unlocked)

Sandbox Zombies (Мод, Unlocked) 1.6.3

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Версия:
1.6.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Elliot Gilchrist
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
759

Sandbox Zombies - это увлекательная игра, которая придется по вкусу поклонникам зомби-шутеров и выживания в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Несмотря на минималистичный пиксель-арт и вид сверху, игра предоставляет множество возможностей для борьбы за выживание.


В игре вас ждут толпы зомби, разнообразное оружие (включая импровизированные варианты), множество персонажей и классов, а также различные локации, задания, режимы и испытания. Этот разнообразный контент делает игру интересной и динамичной, и вам придется проявить все свои навыки и тактический склад ума, чтобы выжить в этом опасном мире.


Сandbox Zombies предоставляет возможность не только выживать, но и развивать своего персонажа, что добавляет элементы прогрессии и стратегии в игру. Так что если вы ищете увлекательное зомби-выживание, эта игра может быть отличным выбором.


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Информация о модах

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