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Idle Junkyard: City Builder (Мод, Без рекламы)

Idle Junkyard: City Builder (Мод, Без рекламы) v0.1

Построй город с нуля — начни со свалки

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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Voyager Mobile Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Описание

Idle Junkyard: City Builder — это увлекательная стратегия с элементами симулятора, где твоя задача — превратить груды металлолома в процветающий город. Начни с простого: собирай кирпичи, стекло и железо, продавай ресурсы, закупай технику, нанимай помощников и постепенно открывай новые зоны. Всё, что сначала кажется мусором, становится основой для уникальных построек. Обрабатывай отходы, строй дома, улучшай инструменты и развивай бизнес в полностью автоматическом режиме — игра вознаграждает за умное планирование и апгрейды.


Тебя ждёт исследование пяти ярких зон, каждая из которых предлагает новые механики и вызовы. Используй тележки, погрузчики и апгрейды, чтобы ускорить процесс, улучшить логистику и вывести производство на новый уровень. Продуманный цикл развития, визуальное разнообразие и лёгкий юмор превращают игру в расслабляющее, но затягивающее приключение. Idle Junkyard — это история о том, как даже на свалке можно построить мечту. Начни сегодня — и докажи, что настоящий строитель видит ценность даже в хламе.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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