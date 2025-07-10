Описание

Idle Junkyard: City Builder — это увлекательная стратегия с элементами симулятора, где твоя задача — превратить груды металлолома в процветающий город. Начни с простого: собирай кирпичи, стекло и железо, продавай ресурсы, закупай технику, нанимай помощников и постепенно открывай новые зоны. Всё, что сначала кажется мусором, становится основой для уникальных построек. Обрабатывай отходы, строй дома, улучшай инструменты и развивай бизнес в полностью автоматическом режиме — игра вознаграждает за умное планирование и апгрейды.





Тебя ждёт исследование пяти ярких зон, каждая из которых предлагает новые механики и вызовы. Используй тележки, погрузчики и апгрейды, чтобы ускорить процесс, улучшить логистику и вывести производство на новый уровень. Продуманный цикл развития, визуальное разнообразие и лёгкий юмор превращают игру в расслабляющее, но затягивающее приключение. Idle Junkyard — это история о том, как даже на свалке можно построить мечту. Начни сегодня — и докажи, что настоящий строитель видит ценность даже в хламе.