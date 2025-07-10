Idle Junkyard: City Builder (Мод, Без рекламы) v0.1
Построй город с нуля — начни со свалки
Idle Junkyard: City Builder — это увлекательная стратегия с элементами симулятора, где твоя задача — превратить груды металлолома в процветающий город. Начни с простого: собирай кирпичи, стекло и железо, продавай ресурсы, закупай технику, нанимай помощников и постепенно открывай новые зоны. Всё, что сначала кажется мусором, становится основой для уникальных построек. Обрабатывай отходы, строй дома, улучшай инструменты и развивай бизнес в полностью автоматическом режиме — игра вознаграждает за умное планирование и апгрейды.
Тебя ждёт исследование пяти ярких зон, каждая из которых предлагает новые механики и вызовы. Используй тележки, погрузчики и апгрейды, чтобы ускорить процесс, улучшить логистику и вывести производство на новый уровень. Продуманный цикл развития, визуальное разнообразие и лёгкий юмор превращают игру в расслабляющее, но затягивающее приключение. Idle Junkyard — это история о том, как даже на свалке можно построить мечту. Начни сегодня — и докажи, что настоящий строитель видит ценность даже в хламе.
Без рекламы
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.