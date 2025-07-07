android-1.ru / Игры / Симуляторы / Pangea Primal Age (Мод Меню)
Pangea Primal Age (Мод Меню)

Pangea Primal Age (Мод Меню) v1.0.8

Стань вершиной пищевой цепочки в доисторическом мире со сменой климата

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
DevStudiosGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 11:41
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 950 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Pangea Primal Age — офлайн приключение-выживалка, где ты становишься хищником или травоядным в доисторической Пангеe. Каждые пять минут ты пускаешься рысью по папоротникам, выслеживаешь ящера поменьше, кидаешься в атаку, а потом прячешься от грозового неба под скалой и глотаешь опыт. Смена дня и ночи подталкивает к решению: охотиться дальше или искать багги гнёзда для золотых монет. Хватит ли духу добраться до следующего уровня, чтобы открыть дейнониха?


Мир живой: AI-динозавры бродят стадами, через каждые два дня появляются новые виды, и их следы ведут к добыче или опасности. Динамичный климат приносит ливни, туман и песчаные бури, заставляя менять маршрут, искать снежный бархан или укрыться в субтропиках. За охоту и исследование растёт шкала опыта, золото и серебро падают из заданий; обменяй их на редких хищников и открой снежную карту. Собери всех 11 титанов и стань голосом грозы в Пангеe.


Информация о модах

Меню Мод

Неограниченные деньги

Разблокированы все динозавры

Скорость игры

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: мод

Скачать Pangea Primal Age (Мод Меню) v1.0.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Pangea Primal Age (Мод Меню) 950 Мб Ссылка 2 950 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег)
Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег)
Version: 41
Manage Retail Store (Мод меню)
Manage Retail Store (Мод меню)
Version: 0.0.6
Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег)
Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег)
Version: 2.0.0
Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)
Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.5
GunCraft Legends
GunCraft Legends
Version: 1.0
Gangstar Open City Empire
Gangstar Open City Empire
Version: 2.0
Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked)
Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.139
Ant Kingdom (Мод меню)
Ant Kingdom (Мод меню)
Version: 1.0.2

Отзывы о Pangea Primal Age (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив