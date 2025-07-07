Pangea Primal Age (Мод Меню) v1.0.8
Стань вершиной пищевой цепочки в доисторическом мире со сменой климата
Pangea Primal Age — офлайн приключение-выживалка, где ты становишься хищником или травоядным в доисторической Пангеe. Каждые пять минут ты пускаешься рысью по папоротникам, выслеживаешь ящера поменьше, кидаешься в атаку, а потом прячешься от грозового неба под скалой и глотаешь опыт. Смена дня и ночи подталкивает к решению: охотиться дальше или искать багги гнёзда для золотых монет. Хватит ли духу добраться до следующего уровня, чтобы открыть дейнониха?
Мир живой: AI-динозавры бродят стадами, через каждые два дня появляются новые виды, и их следы ведут к добыче или опасности. Динамичный климат приносит ливни, туман и песчаные бури, заставляя менять маршрут, искать снежный бархан или укрыться в субтропиках. За охоту и исследование растёт шкала опыта, золото и серебро падают из заданий; обменяй их на редких хищников и открой снежную карту. Собери всех 11 титанов и стань голосом грозы в Пангеe.
Меню Мод
Неограниченные деньги
Разблокированы все динозавры
Скорость игры
Без рекламы
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Установка
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Внимание▶
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